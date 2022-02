Column: Russen

COLUMN – Als we vroeger met heel Nederland in de kerk zaten voor de nachtmis, zei mijn moeder altijd: ‘Als de Russen willen binnenvallen is dit het goede moment.’

Ik zit elke dag voor de tv. Oorlogje kijken. Ik heb m’n oranje vlaggetje verwisseld voor een blauw-gele. Hup Oekraïne. Zet ‘m op. Het tekent mijn totale naïviteit over oorlog. De onbekendheid er mee. De vervreemding van fysieke gevechten op een bloederig strijdtoneel. Mannen die hun vrouw en kinderen bij de grens afzetten. En zelf terugkeren om te vechten. Raketten worden afgevuurd op burgerdoelen. Laag overvliegende straaljagers. Mortiergranaten die niet exploderen en zo omstanders hun noodlot besparen. Het is allemaal onwerkelijk. Ik wil de bloedige details niet leren kennen van deze surrealistische wereld.

Tegelijkertijd komt de politiek in beweging. Kajsa Ollongren is minister van defensie. Dus als de Russen komen zal zij ons verdedigen. Neem ik aan. Of zou ze vluchten naar een functie elders. Kent ze überhaupt het verschil tussen een Kalashnikov en een klappertjespistool. Eerst maar kijken of ze het verschil ziet tussen een sergeant en een majoor. Hoewel in het Torentje een kletsmajoor makkelijk te herkennen is.

Rutte is in z’n element. Dat voel je. Dat zie je. Hij geniet ervan. De trillende stem. Het hoofd wat schuin teneergeslagen naar beneden. Voor al uw begrafenissen en crematies. Een attractie om nooit te vergeten. Bijna weggestemd, maar ongrijpbaar als een aal in een emmer snot. Misschien denkt ie soms nog eens aan de Europarlementariërs Hans van Baalen en Guy Verhofstadt. Twee onnozelen die op het Maidanplein in Kiev riepen dat Europa vierkant achter hun strijd voor soevereiniteit stond. Daarmee speelden ze Poetin in de kaart. Ziehier het resultaat.

En wat doen we nu. We slaan met bruut geweld van ons af. Sancties is het toverwoord. De Russen moeten een toontje lager zingen. Zoals die zanger en nep Rus Ivan Rebroff toen ze erachter kwamen dat ie Hans Rolf Rippert heette en keihard Duits bleek. De voetballers van Schalke 04 trekken hun Gazprom shirts uit. Max Verstappen rijdt geen GP in Sotsji. Er is geen Champions Leaque finale in St Petersburg. KLM vliegt niet meer op Moskou. Duitsland draait het Nord Stream 2 gas dicht. Een aantal Russische banken wordt afgesloten van het internationale betaling-systeem Swift. En wij helden. Wij roepen stoer dat Rusland niet mee mag doen aan het Songfestival. Sneu volkje dat we zijn.

Alles wat Russisch is stinkt. En das niet terecht. Rusland wil geen oorlog. Poetin wil oorlog. Sinds z’n scheiding van de bevallige ex-stewardess Ljoedmila is z’n stemming omgeslagen in die van een Russische dwerghamster. Poetin vertoond Hitleriaanse trekjes. Zonder snorretje. Dat dan weer wel. Maar met een hoofd als een Russisch ei. Alleen een krankzinnige valt z’n eigen volk aan.

Op Slangeneiland, een eiland ten zuiden van Oekraïne, worden de dertien soldaten die het eiland bewaken vanaf een Russisch oorlogsschip gesommeerd zich over te geven. Er is overleg. Dan schalt een stem over het eiland: “Go fuck yourself!” Alle dertien militairen komen daarna om het leven. Ze zullen een heldenbegrafenis krijgen.

Vladimir Poetin, kijk voor je vannacht naar bed gaat bij het tandenpoetsen eens in de spiegel en vraag jezelf af: Wie ben ik nu echt… En als je goed kijkt zul je het zien. Een man zonder ziel.

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers