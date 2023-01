Column: Schimmelpanden

COLUMN – Vastgoedmiljonair Narsingh Balwantsingh stapt per direct op als PvdA-raadslid. Woensdag werd bekend dat hij voor miljoenen aan vastgoed heeft en verhuurt. Inmiddels blijkt hij ook veel boze huurders te hebben.

“Balwantsingh heeft niets verkeerd gedaan en had niet hoeven opstappen”, zegt Richard Moti, fractievoorzitter van de PvdA in Rotterdam. Welnee, Balwantsingh deed niks verkeerd. Hij verhuurde alleen maar z’n 23 stinkende appartementen die onder de schimmel zaten, zoals aan een Litouws gezin. Oh wacht, en huurders van zijn panden hebben al een jaar geen warm water. Maar daar zit niemand mee, omdat Balwantsingh z’n huizen via een tussenpersoon verhuurde. Oh, een tussenpersoon. Da’s een soort Taghi die tussen jou zit en je schimmel.

Een geruststelling voor iedereen die dacht dat door het aftreden van deze huisjesmelker de PvdA opeens een sociaal geweten heeft. Daar is gelukkig geen enkele sprake van. Partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent is nog steeds niet afgetreden, maar zeikt liever over een tekort aan studentenwoningen in haar buurt. Misschien een schijnbeweging. Gijs van Dijk weet er alles van.

De Partij van de Arbeid is sinds 1966 al geen arbeiderspartij meer. Toen werden het salonsocialisten die linkse idealen boven het welzijn van de gewone man stelden. Maar toen de salonsocialisten zelf rijker werden, zijn de plannen die ook hun rijkdom konden aantasten uiteindelijk niet uitgevoerd. Ambtenaren stemden niet meer automatisch op de PvdA. Werklozen stemden niet meer automatisch op de PvdA. Allochtonen stemden niet meer automatisch op de PvdA. En mensen die een beter milieu willen, stemmen ook al niet op de PvdA. Dan kun je wel leuk gaan flyeren en rode rozen uitdelen als teken van liefde, maar de doornen prikken gemeen. En toch zorgen ze voor weinig socialistisch bloed.

De PvdA is verworden tot een marginale partij die alleen nog goed is voor gedoogsteun aan het kabinet in de Eerste Kamer. Anders had je ze helemaal nergens meer voor nodig. Met Balwantsingh heeft de PvdA naast Wybren van Haga en onze eigen Prins Bril er weer een huisjesmelker bij. De woningen van Balwantsingh hebben door de schimmel meer weg van een champignon- kwekerij. Balwantsingh is een mafkees die dik geld verdient aan de ellende van mensen. Waar de PvdA aan sociale woningbouw doet, verdient deze jokkebrokkende huisjesmelkert tot in z’n bruine billen aan asociale huurwoningen. En dan als raadslid de miljonair uithangen met schimmelpoen van anderen. Natuurlijk, “Er hat es nicht gewußt”. Ach, waar hebben we dat meer gehoord.

Potjandorie, we vertrouwen de politiek niet en er ontstaat polarisatie. Komt allemaal door ons, het volk. Allemaal de gevangenis in. Wij immoreel gepeupel. Als deze Surinaamse Narsingh al een hele straat bezit, kan Frans Timmermans straks heel Heerlen kopen. Fransepans houdt wel van een groot huis. Met wijnkelder, alstublieft. Maar om in de schimmelsfeer te blijven, duwen we hem liever op een paddestoel. Rood met witte stippen. Heerlijk ‘s ochtends wakker worden met eekhoorntjesbrood. Dat zou allemaal misschien best waar kunnen zijn. Maar het blijft gezwam.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers