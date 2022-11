Column: Schiphol en Klimaatgekkies

COLUMN – Een beetje klimaatfascist staat op zaterdag vroeg op. Lekker demonstreren op Schiphol. Lekker infrastructuur platgooien. Actiegroepen genoeg. Het weer was prima.

Aha, daar waren de mensjes van Greenpeace, GroenLinks, Extinction Rebellion, Gooi met Soep, Verf je haar blauw, Partij voor de Dieren, Wij willen ook Aandacht, Verniel Kunst, Cultureel Erfgoed Vastlijmers, De Van Gogh Aardappelgooiers en nog andere sneue deugers. In soms vreemd uitgedoste klederdracht knipten ze hekken open en bezetten moedig onze Nationale Luchthaven. Het toverwoord is ‘burgerlijk ongehoorzaam’, een woord dat verbannen is uit de Tweede Kamer. Maar op Schiphol mag het lekker wel. Dus u hebt gewoon pech als u naar een klimaatconferentie wilt vliegen in een pyramide-land. Jammer hoor. Er hebben zich net een paar hotemetoten met hun oren aan het landingsgestel gelijmd. Gaat u naar een leuke musical in London met uw vrouw. Dan zingt u op de startbaan een toontje lager.

Een paar dombo’s hebben zich vastgeketend aan de vleugels. U hebt een medische vlucht vanwege een gebroken been. Helaas kan het vliegtuig niet landen omdat ecoterroristen de landingsbaan bezetten. Hou uw poot dus maar stijf. Die vier demonstrerende meiden zijn natuurlijk best aardige pubertrutjes. Alleen in verkeerd gezelschap transformeren ze in doorgesnoven zielige zeehondjes. Merel, Julia, Elisa, en Shanobi zijn zeehondjes. Ze hebben in ieder geval hun neus mee.

Deze Greta’s van de lage landen staan op het platform van de geparkeerde privéjets. “Destructieve acties zijn nodig want die maken meer impact”, roepen ze. Natuurlijk hoor meiden. Klinkt goed. Stoere taal hoor. En gooien jullie nu even je Whopper kartonnetjes weg in de prullenbak van de Burgerking. Is ook goed voor het milieu. Oh ze moeten nodig chillen op Bali. Voordat de school begint. Heerlijk ontstressen en andere culturen. Papa en mama betalen de tickets. Toch lekker zo’n kerosine-break. Misschien beter een militair heropvoedingskamp voor die bakvissen.

Er was een grote groep deugneuzen op Schiphol namens Greenpeace. Zo’n groep die exact weet hoe een ander zich moet gedragen. Maar voor hunzelf geldt dat vanzelfsprekend niet want ze deugen al. Ze hadden beter die directeur van Greenpeace kunnen uitfluiten. Die dick-pic komt in functie van directeur Greenpeace met het vliegtuig vanuit Luxemburg naar een demonstratie tegen vliegen. Die gozer noem ik nog eens een hypocriete zak hooi. Het milieu vind ik belangrijk maar het klimaat doet me niks. Ik kan niet wachten om hier palmbomen in m’n tuin te zetten. Dan laat ik voor het hele plaatje ook nog twee vrachtwagens wit zand aanrukken. Ik heb al 8 palmbomen, 41 bananenplanten, siergember, canna en strelizia. Als we dan toch in een bananenrepubliek leven kun je net zo goed je tuin erop inrichten.

Vandaag de klimaattop in het Egyptische Sharm el Sheikh. Voorlopig gooien we hier onszelf in de boeien voor een privéjet. En worden er op een gewone zaterdag 200 idioten gearresteerd. We zijn beland in een volslagen klimaatgekte. Met rellende activisten die denken de wereld te veranderen. Zou je denken. Vandaag blijven ze allemaal in hun holen. Dankzij het klimaat. Het regent namelijk de hele dag pijpenstelen.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers