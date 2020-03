Column: Schuddebuikjes

COLUMN – Ik denk dat ik een bordeel ga beginnen. Naam? Trek & Trees. Nu alleen nog even een vrouw vinden die Trees heet – en er niet vies van is. Maar dat moet wel lukken.

Afgelopen week hoorde ik “Hands Clean” van Alanis Morissette op de radio. Hele goede plaat. Het nummer gaat over seksueel misbruik, maar ik moest denken aan het coronavirus – en vond dat best leuk gevonden.

Om gelijk over te steken: er is vast ook wel een Chinees die Mie Toe heet.

Creativiteit komt bij mij meestal in aanvallen – en, nog belangrijker: op momenten dat een toetsenbord niet voorhanden is. Als ik aan het hardlopen ben, als ik op de fiets zit. Als ik iets aan het doen ben wat ik hier niet ga delen.

Helaas duren deze aanvallen nooit lang. Ook ben ik er vooralsnog niet in geslaagd een aanval uit te lokken.

Corona mag dan gelinkt worden aan het klassieke biertje, men lijkt de hit “Rhythm Of The Night” uit 1993, van Corona, vergeten. Ik heb daar nog niemand over gehoord.

Het laatste album van De Dijk zou “De Afsluitdijk” moeten heten. Hoewel, er moet niks natuurlijk.

Creativiteit is leuk, maar in veel gevallen kun je er weinig mee. De huidige maatschappij is ingericht voor mensen die de gebaande paden willen volgen. Afwijken is uit den boze. Creativiteit wordt al vroeg in de kiem gesmoord. Tenzij je het tekenen van poppetjes beschouwd als het toppunt van creativiteit.

Een schoolvriend kreeg in groep vijf de opdracht van een boze leraar om “even af te gaan koelen”. Twee minuten later ging de deur van het lokaal weer open, en daar stond de schoolvriend, met natte haren en een glanzend gezicht.

“Ik moest toch even afkoelen?”

De klas lag dubbel. De docent was furieus.

Weet je wat me leuk lijkt? Nu als vrouw op een willekeurige imam afstappen. Die zal dan reageren met: “ik geef u geen hand”. Waarop je dan kunt reageren met: “ik u ook niet, ik wil niet besmet raken”.

Man, wat lijkt me dat grappig.

Midas Dekkers pakte ooit een pak speculaas, sloeg er vijf keer op met een klauwhamer, en sprak de legendarische woorden: “zo, nu heb je Schuddebuikjes”.

Hilarisch.

Creativiteit is fijn. Het helpt de boel te relativeren. Een harde grap of een lekker portie cynisme is zo verkeerd nog niet.

Maar beledig met mate.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg