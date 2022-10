Column: Schurkenstaat

COLUMN – Hij heeft het geen eens in de gaten, maar Wopke Hoekstra wordt voor alle doeleinden gebruikt. Nu weer voor een schrijfsel.

Dat onze regering een aangenomen motie van de Tweede Kamer om niet naar dat boevenland af te reizen niet uitvoert, omdat ‘de samenwerking met Qatar’ te belangrijk is. Was getekend Wopke. Het kabinet heeft heel veel respect voor al die dode arbeiders, heel veel respect voor die van daken gegooide homo’s, heel veel respect voor die onderdrukte vrouwen, maar dan moeten die dode arbeiders, veroordeelde homo’s en onderdrukte vrouwen ook een beetje respect hebben voor de keuze van het kabinet om gezellig een potje voetbal te gaan kijken in een schaamteloze schurkenstaat.

Ik denk dat als je het WK op tv bekijkt, je weinig last hebt van zo’n 6.500 doden, constante mensenrechten-schendingen, een door en door corrupte toewijzingsprocedure, vrouwenonderdrukking, homohaat en een tegenstribbelende Tweede Kamer. Of, zoals hoofdschurk Rutte het zo fijntjes zei: “We juichen voor Oranje, niet voor tribunes”. Waarmee wel duidelijk werd hoe de vlag erbij hangt, namelijk in top en niet half stok.

Er wordt dus uitgegaan van een regeringsdelegatie bestaande uit eerste minister, Conny Helder van Sport. Maar als het Nederlands elftal verder komt, wordt zwaarder geschut ingezet met Koning Willem-Alexander. Mijn hemel, je ziet hem nog bier proosten met Poetin. Als vrienden onder elkaar. Als kameraden in goede tijden. Onze koning ontbeert elk gevoel van volksliefde. Kijkt met het nodige dedain op ons neer. Zit met criminelen te keuvelen in Sotsji. Gaat op vakantie naar Griekenland als zijn onderdanen hier sterven in een coronacrisis. Nee hoor. Daar heb je echt wat aan. Leve de Koning. 75% van de 70.000 ondervraagden bij het Op1-opinieonderzoek is tegen een bezoek aan Qatar door Willem-Alexander. Da’s toch een flink draagvlak, zou je zeggen. Of-ie gaat? Natuurlijk, want gas.

Eerst wilden we geen gas uit rovershol Rusland, vervolgens gaan we slijmen bij die moordjurken in Qatar. Ik denk er serieus over om niet te kijken maar geef toe; de twijfel hè. Zul je ook net zien dat onze kniel-aapjes in de finale komen. Het zal ons toch niet gebeuren dat we allemaal die regenboogbanden van onze mouwen trekken. Dat er niemand meer aanvoerder wil zijn. Ik zag het altijd als een teken van onoverwinnelijkheid. Van een sterk karakter. Van voorop in de strijd. Ik was vroeger trots dat ik als jongetje tot aanvoerder werd gekozen. Een aanvoerder stapt naar voren. Niet terug. Een aanvoerder is de Ivanhoe van het voetbalveld. Een aanvoerder luistert. Voelt de nuance. Zet eigen idealen opzij. Dus als je één keer per jaar een aanvoerdersband met One Love moet dragen, dan doe je dat. Ja, ook jij Kökçü.

Het is een eer en een groot goed dat je in Nederland de vrijheid hebt om je uit te spreken. Meneer Orkun Kökçü is voetballer en de aanvoerder van Feyenoord. Zijn diepe geloof biedt geen plaats aan liefdeslevens tussen lesbo’s en homo’s. Dat had ook de imam van de plaatselijke moskee aan hem verteld. En z’n broeders. En z’n vrienden. En z’n familie. Dus geen One Love-bandje voor Kökçü. Terwijl One Love staat voor jezelf uitspreken tegen discriminatie in het algemeen. Wanneer zou dat nou eens doordringen. Bij één dode? Twee of drie? Bij honderd doden of duizend? Misschien bij 6.500 ex-werknemers die wat geld wilde verdienen. Voor thuis. En als slaven te werk werden gesteld. Begraven onder een grasmat waarop ons Nederlands elftal straks loopt te juichen.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers