Column: Seks

COLUMN – De conclusie is helder en ondubbelzinnig. Zestig procent van alle koppels ervaart hun seksleven momenteel als een ‘erotische duikvlucht’.

Het leek ook te mooi om waar te zijn. Samen coronatijd vieren. Romantisch dineren en na het toetje met je kippetje vroeg op stok. Koppie koppie kussie kussie en dan je snavel in d’er donzen haartjes steken. Vergeten zijn de avonden dat ze eerst haar hoofdstuk nog moest uitlezen terwijl jij hitsig klappertandend naast haar lag. Verleden tijd is haar hoofdpijn precies op het moment dat jij met je nieuwe beertjes pyjama als een Tarzan het bed instapte.

Het coronavirus zou de redding betekenen van jullie diepvriesseks. Weg met die kouwe handen aan je goddelijke lijf. Weg met die flauwe seksgetinte mopjes waar je een wegtrekker van kreeg. Eindelijk tijd voor intimiteit. Nou eens niet die stoffige vibrator maar de keiharde vleesgeworden werkelijkheid. Geen plakkerige zakdoekjes maar zwetende lijven. Haar begerig nemen tot de buren spontaan mee gingen hijgen.

Maar in de mallemolen van het leven raak je volkomen dolgedraaid. Alles gaat om de poen. Het huis van de buurman is groter en er staat een nieuwe auto voor de deur. Daarbij komt dat hij een verschrikkelijk lekker wijf heeft. En jij maar roepen dat je met je heks in bed een sprookjeshuwelijk hebt. Deze Eucalipta schenkt je ook nog eens twee kabouters. Je kan van ellende dat condoom wel over je kop trekken. “Ons kostbaarste bezit” fluistert ze emotioneel. “Heel erg kostbaar, die gasten kosten tot hun achttiende een dikke twee en een halve ton”, roep je stoer terwijl je denkt aan zelfmoord.

Zelfs een wip met je sexy heksie is uitgesloten. “Ik ben uitgescheurd”, zegt ze naar beneden wijzend. Je volgt haar vinger naar het rampgebied en draait dan je hoofd vol afgrijzen richting de tweeling met hun grote koppies. “Een derdegraads ruptuur, gehecht tot aan de kringspier. Zes maanden rust.” Het klinkt als een rapport waarop je blijft zitten. “Dus ook niet meer van achteren”, probeer je nog. “Nee geen denken aan. De bruine ster geeft geen licht meer” klinkt het resoluut.

U heeft het niet van mij maar er staan momenteel flink wat relaties onder zware druk. Je hebt geeneens een gewoon leven laat staat een seksleven. Als je de hele dag op dat klote flatje zit opgesloten lijkt me seks wel het laatste waar je aan denkt. Toch moeten we volgens sekstherapeut Laurie Watson in deze coronatijd flink van bil. “De angst voor corona wegneuken”, schrijft Laurie. Das tenminste mannentaal. Steek die maar in je zak.

De sekspeeltjes van de Pabo vinden massaal aftrek. De handbrommers de electro bananen en de elektrieke tepelknijpers zijn niet aan te slepen. Seksuele hulpmiddelen daar zit muziek in: do re mi fa sol la si dildo. Er is intussen een door het RIVM goedgekeurde seks-toy app waarmee u op meer dan 1.5 meter leuk kunt spelen met elkaar. Rutte schijnt hem al te gebruiken.

En anders is er nog de opblaasbare seks doll. De vrouw die u altijd met open mond blijft aanstaren. Houd wel tijdens uw bezigheden het ventieltje in de gaten. Het zal niet de eerste vrouw zijn die de deur uitvliegt.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers