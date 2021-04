Column: Sensibiliseren

COLUMN – De laatste tijd kijk ik met verwondering om me heen. Ooit waren we een gaaf land. Maar wat is er nog van over.

We worden meegezogen in een poel van verderf. Onze grootste vijand heet geen COVID-19 maar RUTTE-21. Het is een virus dat in no time onze hoofden vult met gebakken lucht. Dit voorjaar dreigt het gebrek aan vertrouwen jegens Rutte om te slaan in een vertrouwenscrisis die het hele demissionaire kabinet raakt. De ministerraad heeft besloten informatie over de toeslagenaffaire achter te houden en Kaag weet niet of ze daarbij fysiek aanwezig was. M’n hond sprong jankend in z’n mand. Je vraagt je toch werkelijk af wie dit land straks moet gaan besturen. Feit is wel dat mocht Rutte voor meineed 25 jaar de cel indraaien, hij de langstzittende Nederlandse premier in de geschiedenis wordt. Van harte.

We zitten gevangen in soort van Paviljoen Drie. Een psychiatrische kliniek voor aftakelende politici met persoonlijkheidsstoornissen. Een ernstige ziekte die vraagt om een gedegen behandeling door vakkundige specialisten. “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”, zei Johan Cruyff ooit. We leven dus in een grote politieke poppenkast. Clown Pipo de Jonge speelt Ezeltje-prik. Tante Sigrid is de arrogante tante Sidonia en de verwarde professor Zonnebloem is zonder twijfel Mark Rutte. We herkennen de politieke mens niet meer. We zien alleen nog hun alter ego. En dan zijn we Herman Tjeenk Willink nog vergeten, zeg maar de professor Barabas die met z’n 79 jaar al ouder is dan z’n eigen tijdmachine. Herman doe me ‘n lol en stop met informeren. Stop met die flauwekul. Ga lekker vissen. Desnoods in de hofvijver. Pak een terrasje en bestel een Hoegaarden Wit met daarbij veel Kwekkeboom bitterballen, ik herhaal, veel Kwekkeboom bitterballen.

Dat regeerakkoord is veel te dun Herman. Zelfs om onder de korrels van je kattenbak te leggen. Dan heb je een dubbel probleem. De kat wil d’r niet op schijten en jij zit met een kater. En alsof we nog niet genoeg geneuzel en gezeik hebben is daar Wopke Hoekstra met zijn CDA clan. Manmanman het is alsof je naar een slechte B film kijkt. Die glibberige christelijkheid. Die zalvende kleffe en warme verstikkende woorden. Het plan was dat Wopke Omtzigt met een mes in de rug zou steken. Sensibiliseren (bewustmaken) noemen ze dat bij het CDA. Pieter dus uitschakelen voor regeringsdeelname. Probleem opgelost.

Maar Pieter Omtzigt is wat je kunt noemen ‘herontdekt’. Twintig partijafdelingen zijn wakker geschrokken. “Potjandorie we hebben die Omtzigt nog, helemaal vergeten”. Als Pieter slim is stapt ie uit het CDA. De partij laat in alles zien dat ze incapabel zijn. Caroline van der Plas (@lientje 1967) staat haar mannetje en is al meer volksvertegenwoordiger dan 90% van het CDA Daar is Hugo de Jonge ook achtergekomen. Hij wilde met ‘tripple B’ de BBB (BoerBurgerBeweging) even stoer afkorten. Au, dat deed pijn. En als Carolien kwaad wordt kun je maar beter een schuilkelder opzoeken. Toch nog even een vraagje aan Carolien. Is triple B nu meer of minder dan dubbel D?

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers