Column: Slaafs

COLUMN – Ik heb er nog eens goed over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat de Black Lives Matter beweging wel een punt heeft.

Ik heb daarom vanmorgen vroeg al mijn slaven vrijgelaten. Ik ga dus zelf weer de keukenvloer boenen en doe de afwas, schilder de kozijnen en snoei de heg. Heerlijk werk waar ik zeker verslaafd aan ga raken. Misschien kom ik nu ook in aanmerking voor zo’n 1873 button die Femke Halsema droeg op de Dam. Het symbool voor het einde van de slavernij. Falende Fem verkoos de button boven haar ambtsketen. Das toch enigszins verwarrend. Ik bedoel, zelfs de burgemeester in Swiebertje droeg de ambtsketen met trots.

Wat ook verwarring wekt is dat Femke in het huis van een slavenhandelaar woont. Haar ambtswoning aan de Herengracht 502 is gebouwd door Paulus Godin, een van de grootste slavenhandelaars van de West-Indische Compagnie. Misschien moeten we dat burgemeestersoptrekje maar afbreken. Zoals opeens alles wordt vernietigd wat aan het slavernijverleden is gerelateerd. Je zult maar in de Witte de Withstraat wonen of op de Piet Heinkade. Het is de tijd van de beeldenstormers die standbeelden omverblazen. Overigens niet al te slim want de geschiedenis wis je er niet mee uit. Misschien is verplaatsen naar een museum het ei van Columbus in plaats van z’n beeld te onthoofden.

Het moeten heerlijke tijden zijn voor Silvana Simons. Ze sprak op een demonstratie in Utrecht uitsluitend over black lives matter. ‘White lives’ kreeg ze niet door haar strot. Daar heeft Silly Sil schijt aan. Want blanken zijn zogenaamd allemaal onderdrukkers. Manmanman en ik maar denken dat de discriminatie voorbij was na het opdoeken van de negerzoenen van Buys. In plaats de verbinding te zoeken komt er altijd blanke haat uit Silly’s mond plus een middelvinger. Het is om je kapot te ergeren. Gerard Reve schreef ooit over types als Silvana; “Zet ze allemaal met een zak vol spiegeltjes en kralen op de tjoeki tjoeki stoomboot. Enkele reis Takki Takki Oerwoud meneer…!!”

Nederland wil op 1 juli tijdens het Keti Koti Festival excuses aanbieden voor haar rol in het slavernijverleden. Mooi, daders zonder schuld moeten excuses aanbieden aan slachtoffers zonder schade. Ons verzoenen lijkt me een betere oplossing dan na zes generaties wat kille excuses van Rutte. Excuses. Daar zijn we niet goed in. Vooruit dan maar. Ik wil mijn excuses aanbieden aan de grote stroom immigranten voor alle nachtmerries en trauma’s. Wat een vreselijk mensonterende gebeurtenis als een rijk land je een sociale huurwoning toewijst. Notabene alleen maar met inbouwkeuken, water, elektra, internet, en een nieuwe cv ketel. Echt te schofterig voor woorden. En dan iedere maand worden afgescheept met een fooi. Uitkering noemen ze dat. Je kunt er verdomme geeneens een behoorlijke 55 inch Flatscreen van kopen zonder te moeten bezuinigen op de luiers voor de babypoep. Ik ga diep op m’n knieën door het stof.

En wij..? Wij knikken bij de 1.5 meter. Doen een mondkapje op. Niezen in onze elleboog en wassen onze handen in desinfecterende onschuld. Omdat hij het zegt. Mark Rutte. Slaafs noemen ze dat.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers