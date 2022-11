Column: Slavernijdrammers

COLUMN – Ik heb er nog eens goed over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat die Black Lives Matter-beweging wel een punt had. Ik heb daarom vanmorgen vroeg al m’n slaven vrijgelaten. Ik ga dus zelf weer de keukenvloer boenen, doe de afwas, schilder de kozijnen en snoei de heg. Heerlijk werk waar je zonder slaven zomaar verslaafd aan kan raken. Misschien kom ik nu ook in aanmerking voor de 1873-button die Halsema ooit droeg bij de BLM demonstratie op de Dam, het symbool voor het einde van de slavernij.

Falende Fem verkoos deze button boven haar ambtsketen. Femmy en hersencellen, geen goede combinatie. Ik bedoel, zelfs de burgemeester uit Swiebertje droeg die keten met trots. Wat ook verwarring wekt, is dat Femke in het huis van een slavenhandelaar woont. Haar ambtswoning aan de Herengracht 502 is gebouwd door Paulus Godin, één van de grootste slaven-business-mannen van de West-Indische Compagnie. Misschien moeten we dat burgemeestersoptrekje maar afbreken, zoals alles wordt vernietigd wat naar slaven ruikt. Je zult maar in de Witte de Withstraat wonen, of op de Piet Heinkade…

We leven in de tijd van de beeldenstormers die standbeelden omverblazen. Overigens niet al te slim want de geschiedenis wis je er niet mee uit. Op de laadbak naar een museum is het ei van Columbus in plaats van z’n beeld te onthoofden.

De Ashanti was een volk van slaven-handelaren. Als er nu toch herstelbetalingen moeten worden verricht lijkt het me logisch om bij dat volk te beginnen. Hoeven we niet ver te rijden. Almere. Bij Akwazi. Hij is een nakomeling van de Ashanti en zei vorig jaar nog over z’n voorouders: “Ze verkochten Ghanezen als slaven, maar ze waren geen daders want ze wisten niet dat slaven als goederen werden gebruikt.” Yeah, right…

De enige slavendrijver hier is de Nederlandse overheid, die de werkende mensch gebruikt en misbruikt voor eigen gewin. Met aan het hoofd Mark Rutte, zonder enige actieve herinnering, die nota bene zelf excuses gaat maken voor het slavernijverleden! Man, man, man, eerst maar eens je eigen ontvoerde kinderslaafjes van de toeslagenaffaire terug halen. En snel een beetje. Tijd dringt.

Gekwetst zijn is voor Sylvania een verdienmodel geworden. Ze kan niets anders en de schoorsteen moet wel roken. Eerst deed ze de kappersopleiding (niet afgemaakt). Toen werd ze ontdekt als tropisch snoepje (Bounty) om videoclips aan elkaar te praten bij TMF omdat ze jong en lekker was. Daarna trouwde ze met een blanke miljonair, omdat zwarte mannen niet betrouwbaar zouden zijn. En toen het tv-werk opdroogde ging ze de politiek in. Ze moest wel. Geen diploma en nooit een bedrijf van binnen gezien. Maar wel een dure woning met een hypotheek.

Zwarte Piet is zwart en slavengedoe vindt Sylvana verwerpelijk. En dat terwijl waar ze vandaan komt de Zwarte Pieten nóg zwarter zijn geschminkt dan hier. En trots dat ze zijn joh. En ik maar denken dat de discriminatie voorbij was na het opdoeken van de negerzoenen van Buys. In plaats verbinding te zoeken komt er altijd blanke haat uit Silly’s mond, plus een opgestoken middelvinger. Het is om je kapot te ergeren. Gerard Reve schreef ooit over types als Sylvana: “Zet ze allemaal met een zak vol spiegeltjes en kralen op de tjoeki tjoeki-stoomboot. Enkele reis Takki Takki-oerwoud, meneer!”

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers