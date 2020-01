Column: Slim sporten

COLUMN – Wil je afvallen? Blijf dan uit de buurt van de sportschool.

Januari is gekaapt door de gezondheidsbranche. Sportscholen zitten vol, schappen zijn gevuld met alcoholvrij bier en overal zie je mensen hardlopen. Gezond doen is sexy geworden – vroeger was het toch vooral een beetje sneu als je je langer dan één seconde afvroeg of iets je gezondheid kon schaden. Neem nou roken. Iedereen pafte er vrolijk op los. Huiskamers stonden elk weekend blauw. Een feest was pas geslaagd als je met prikkende ogen aan het ontbijt zat en de gordijnen bij de stomerij lagen. Dat je er kanker van kon krijgen, dat was nog geen reden om te stoppen. Daarvoor moest het imago op de schop.

Wat is nou eigenlijk gezondheid? Wanneer je dit vraagt aan Google, krijg je het volgende antwoord: “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

Iemand die afhankelijk is van een rolstoel kan “gezonder” zijn dan een depressieve loterijwinnaar – daar komt het op neer. Gezondheid is een rekbaar begrip.

Als je kijkt naar de reclames die in januari worden uitgezonden, dan is de fitnessbranche moeilijk te missen. Het ledenaantal van de gemiddelde sportschool piekt in deze periode. Heel even is het file bij de roeimachines en loopbanden. Tot de motivatie bij de meeste nieuwelingen, ergens eind januari, spontaan in rook is opgegaan.

Eind 2017 heb ik mijn Fit For Free-abonnement opgezegd. In tegenstelling tot de gemiddelde abonnee kwam ik er regelmatig en had ik meestal wél zin om te gaan. Ik heb bij Fit For Free veel spinninglessen gevolgd. Via een groot scherm. Dan kon je virtueel de Tourmalet beklimmen en leek het alsof je op vakantie was in Zuid-Frankrijk. Na verloop van tijd kreeg ik bovenbenen als boomstammen en kuiten waar een ballon in leek te zitten.

In de zomer van 2017 was ik op vakantie in de Provence. Op een warme middag besloot ik met de racefiets de Mont Ventoux op te gaan. Ik had een goede conditie, dus zo moeilijk kon dat toch niet zijn? Dat viel tegen. Ik stond binnen de kortste keren “geparkeerd”, zoals dat in wielertermen heet. Reden: ik had nauwelijks duurvermogen opgebouwd. De spinning had me fysiek wel goed gedaan, maar dan vooral qua kracht. Precies wat je niet nodig hebt bij een berg van buitencategorie. Je hebt bij lange beklimmingen veel meer aan een dun en sterk lijf, in plaats van opgepompte dijen waarmee je een massasprint kunt winnen.

Bij de sportschool kom ik inmiddels al een paar jaar niet meer. Ik fiets nog steeds veel en loop regelmatig hard. Dit doe ik allemaal buiten. Veel mensen die willen afvallen gaan naar een sportschool. Een misverstand. De sportschool is vooral zinvol als je eruit wil zien als Arnold Schwarzenegger, of Rico Verhoeven. Als je je armen uit je t-shirt wil laten scheuren – dan is de sportschool helemaal jouw plek. Maar afvallen? Dan ga je daar niet doen. Dan kun je veel beter gaan wandelen of fietsen. Gewoon rustig, ’s avonds een rondje en ’s morgens voordat je naar werk gaat. Met een lage hartslag.

De sportschool is voor mensen die het vooral doen om het cosmetische effect. Niet voor niets hangen de zalen vol met spiegels. Zodat je continu kunt checken hoever je sixpack al is. Niet dat je er wat aan hebt, maar het ziet er natuurlijk geweldig uit, die ene dag op het strand in Noordwijk.

Nee, wie écht gezond wil doen kan het beste naar buiten gaan. Lekker de natuur in. Frisse lucht opsnuiven in plaats van muffe zweetgeur.

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

