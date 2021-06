Column: Spaar ze allemaal

“Man Bijt Hond is nieuwsgierig en vraagt zich af…”

“Wanneer dacht u voor het laatst: Hallo Jumbo!” In mijn geval toen ik een recente foto zag van Wesley Sneijder, maar dat geheel terzijde. Sneijder had ook Rafael van der Vaart kunnen zijn, of Theo Janssen (wie? – niet belangrijk). Wat dat betreft is Frank Lammers leuk als uithangbord voor een supermarktketen, alleen moet je het dan niet over sport willen hebben, dan neemt niemand je serieus. Volgens mij is dat ook de bedoeling, Jumbo straalt in alles uit: neem het leven niet serieus, ga op de bank hangen tot je erin wegzakt, trek minstens drie zakken chips open, verzamel zoveel mogelijk bierdoppen, en, ik herhaal, neem het leven niet serieus.

Als sumoworstelen een grote sport was in Nederland dan zou ik het begrijpen.

Nog voor het EK goed en wel is begonnen ben ik alweer oranjemoe – en ik kijk slechts sporadisch tv, moet je nagaan. In iedere uithoek van het lcd-scherm zie ik oud-profs die gebruikmaken van de kortste weg naar geld, heel veel geld. Geef ze eens ongelijk. Een keer “spaar ze allemaal!” roepen en vervolgens nooit meer voor negenen uit je bed hoeven te komen, wie droomt er niet van? Bovendien, je moet wat met die zee aan vrije tijd. Het zwarte gat ligt op de loer. Hoeveel sporters zijn er na hun actieve carrière niet gestorven aan grenzeloze verveling, aan complete lusteloosheid? Nee, zo erg is die suffe kantoorbaan nog niet, je bent in ieder geval tot eind zestig onder de pannen.

En je hoeft nooit “spaar ze allemaal!” te roepen terwijl je bekend stond als goede linksback.

Want het heeft natuurlijk ook wat treurigs, Rafael van der Vaart met een zweetband om het hoofd in de folder van de Lidl. Maxim Hartman veronderstelde ooit dat Van der Vaart iets te vaak de snackbar van binnen zag, Van der Vaart ontkende – niemand die hem geloofde. Het is toch wel ironisch dat diezelfde Van Der Vaart nu, met “gezonde rondingen onder het oranje shirt”, staat afgebeeld naast een frikandellen-aanbieding. Je gaat je dan toch afvragen wanneer hij plaatsneemt in de jury van Heel Holland Bakt. Niet dat er iets mis is met Heel Holland Bakt, maar roomboter en sport liggen elkaar nou eenmaal niet zo lekker.

Wesley Sneijder is niet langer dan de man van de geweldige kopbal, maar gaat vanaf nu door het leven als Koning TOTO, een reclame die bewijst dat mensen alles doen voor geld. Dus ook een beetje dom springen en dingen roepen als “ik heb alle uitslagen hier al zitten” (tikkend op voorhoofd). Eerlijk is eerlijk: de rol van hakkende gabber misstaat Sneijder niet, integendeel, het past perfect. Dirk Kuyt was in dezelfde rol ongeloofwaardig geweest. Alleen jammer dat ook Sneijder zichtbaar sportman af is, in een sportwereld die de mond vol heeft van gezondheid. De boodschap is nu ietwat tweeledig, als een soort JA-NEE-sticker voor de jeugd. Ja: ga bewegen, ga trainen, probeer de top te halen, eet fruit, drink geen alcohol. Nee: medio dertig komt alles wat onder “Ja” staat per direct te vervallen, proost!

Ach ja, je kunt je afvragen waar ik me mee bemoei – terecht. Die oud-sporters moeten lekker zelf beslissen of ze willen uitdijen, ik hou ze niet tegen. Ik vind het alleen gewoon zonde en onnodig om een lijf dat jaren in topvorm is geweest te laten verslonzen. De wetenschap is vrij helder over extra kilo’s en de kans op bepaalde aandoeningen. Op een dag ligt een zwaarlijvige, voormalig topvoetballer, op de operatietafel. Arts: “u was hier vorig jaar ook, toen hebben we een andere ingreep gedaan.”

“Dat klopt, ik spaar ze allemaal.”