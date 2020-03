Column: Spelletjes

COLUMN – Er worden zelfs nu blijkbaar nog vuile spelletjes gespeeld. Dat wordt niet met zoveel woorden gezegd, maar ik vat het wel zo op.

Nu veel mensen besmet raken met het coronavirus zijn de tests, om aan te tonen of je het virus onder de leden hebt, niet aan te slepen. Het Zwitserse farmaciebedrijf Roche, dat de vloeistof voor de broodnodige coronatests maakt, heeft voor het maken van deze tests een uiterst geheim recept. Zo geheim dat ze dit recept, zelfs in tijden van crisis en paniek, absoluut niet willen vrijgeven. Die gasten verdienen zich natuurlijk helemaal gek met die tests, dus ze kijken wel uit.

Minister de Jonge voert gesprekken om de receptuur in handen te krijgen, zodat Nederlandse apothekers het middeltje zelf kunnen maken en we zo het tekort kunnen oplossen. Roche geeft vooralsnog niet thuis. Ze zeggen alleen dat het recept algemeen bekend is, en daarmee is de kous af. Waar het op internet te vinden is, zeggen ze er dan weer niet bij. Lekker zelf zoeken. Het is verdomme het geheime Coca-Cola-recept niet. Er is toch geen tijd te verliezen? Toch wil minister De Jonge het bedrijf nog niet dwingen, maar echt alleen gesprekken voeren.

Waarschijnlijk is De Jonge bang dat we helemaal zonder tests komen te zitten, dan zijn de rapen natuurlijk sowieso gaar. Zo’n bedrijf haalt er dus voldoening uit om in deze tijden een beetje te gaan zitten treiteren. Of overheden onder druk zetten en bij slecht gedrag maar helemaal niets meer aanleveren. Het bedrijf zegt nu weer genoeg tests te kunnen produceren en dat het daarom niet nodig is dat anderen het gaan maken. Ik ben benieuwd.

Maar wat fijne vriend Trump doet, is zo niet nog erger. Hij heeft een oeroude wet tevoorschijn getoverd, waarin staat dat Amerika apparaten, die bestemd zijn voor de Europese markt, mag vorderen. Dat betekent dat de ook zo onmisbare beademingsapparatuur, door Philips gemaakt in Amerika, Europa waarschijnlijk nooit zal bereiken.

In beide gevallen: waarom zou je zoiets willen? Van Trump was het te verwachten. Als die man nu ineens empathisch zou gaan worden, zou dat ook eng zijn. Maar zo’n bedrijf als Roche. Waarom? Het enige belang dat in mij opkomt is het ordinair verdienen van heel veel geld. Niet failliet gaan, hun eigen hachje redden. Het lijken verdorie die wc-papier-hamsteraars wel. En regeringen roepen op dat nou juist niet te doen.

In zulke tijden haal je het toch niet in je harses om het zo te spelen? Dan schenk je die tests toch? Je bedrijf verdient daarmee eeuwige roem en als het bedrijf failliet dreigt te gaan, zal Europa er vast alles aan doen om het niet te laten verzuipen. Zij hebben die tests ontwikkeld en zijn daarmee toch onmisbaar?

Samenwerken, verbinden. Voor Trump is het onmogelijk, maar ik hoop dat die geldwolven en -wolvinnen in de top van Roche zich gauw bedenken.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide