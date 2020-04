Column: Sportproblemen

COLUMN – Snotteren en hoesten betekent niet direct dat je corona hebt. Tot voor kort kon het nog een gewone griep zijn, maar influenza is nu bijna uitgestorven door het lenteweer. Nu kan het door iets heel anders komen.

Doodgewone hooikoorts kan natuurlijk ook nog de boosdoener zijn van een loopneus of branderige ogen. Het grote verschil is echter dat corona bijna altijd met koorts gepaard gaat. Vreemd eigenlijk. Het heet dan wel hooikoorts, maar het zorgt niet voor koorts. Toch moet je binnenblijven als je hooikoorts hebt, al is het maar om zure monden en scheve gezichten op straat te voorkomen. Je weet het immers niet honderd procent zeker zonder test. Je zal het maar hebben… Als je met je loopneus twee weken verplicht binnen zit, zal het hoe dan ook wel beter gaan met je hooikoortsklachten.

Dit was gisteren in het nieuws en dat is niet meer dan logisch, want het is al dagen achter elkaar fantastisch weer. En om dan toch nog een beetje te zeiken: er was wel veel wind. Ik wandel en fiets langere stukken dan ooit en doe dit buiten de stad. Hier in Groningen is dat goed te doen. Je kunt zo een hele wandeling of fietstocht maken zonder ook maar iemand tegen te komen.

In de Randstad zal dat heel wat moeilijker zijn. Wel een gek fenomeen waar ik over hoorde: in de Amsterdamse binnenstad schijn je een speld te kunnen horen vallen, maar juist in de buitenwijken is het vrij druk. Daar wonen veel mensen op een hoopje, dan is het onvermijdelijk. Toch zullen daar vast ook rustige plekjes zijn, als je goed zoekt zijn ze overal.

Sportevenementen gaan ook allemaal niet door. Dat is voor sommigen een verademing. Zo ook voor mij. Een hele zomer zonder Studio Sport. Een weelde. Geen schreeuwerige commentatoren, geen wedstrijden die je eigenlijk niet wilt zien maar wel moet zien omdat je anders het gevoel hebt dat je iets gemist hebt. Niets van dat alles. Heerlijk.

Maar dan moeten de mensen van Studio Sport ons ook echt met rust laten. Dus geen rare fratsen uit gaan halen en gekke dingen bedenken, zoals het volgende: een livestream op hun website. Dat is geen livestream met herhalingen, maar een stream met sport van nu. Een wielrenlivestream. Hoe doen ze dat dan, hoor ik u denken? De profwielrenners zetten hun fietsjes op blokken, sluiten ze ieder in hun eigen huis aan op een computer met multiplayer en ze fietsen tegen elkaar in een game! Met helikopter- en vogelgeluiden inclusief! Fijn tijdverdrijf, hartstikke leuk, maar moet dat live uitgezonden worden?

Er zit wel een voordeeltje aan: ze kunnen niet in ravijnen storten of tegen elkaar aan knallen. Maar het is toch erg dat je lang naar deze wanhopigheid kunt kijken? Zucht. Eigenlijk bewonder ik ze ontzettend. Dat je zoiets spannend kunt vinden, getuigt van een grote fantasie.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide