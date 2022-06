Column: Spuitje

COLUMN – Het was deze week weer zo’n week. Arme Gino. Een mensenmassa die dagen naar hem zocht met speurhonden. Levend tussen hoop en vrees. Met een slechte afloop. Met dikke tranen van verdriet. Een afscheid van een mannetje dat aan het begin van z’n avontuur stond. Maar het niet haalde. Wat bleef was de zoveelste stille tocht.

Hoe moet het verder als je leven is ingestort? Als het er allemaal niets meer toe doet. De grond onder je voeten is weggezakt. Week na week verdwijnen er mensen uit ons leven. Week na week door moord en of misbruik. Door roofdieren die hun oog hebben laten vallen op een prooi. Zoals op Gino die ging voetballen. “Even een balletje trappen. Ben zo weer thuis.”

Donny M. is het zoveelste wandelend probleemgeval. Een tikkende tijdbom. Werd in 2017 al veroordeeld nadat hij op 17-jarige leeftijd twee jonge jongetjes meelokte, mishandelde en misbruikte. Hij kwam weg met vijf maanden jeugddetentie en drie jaar voorwaardelijke plaatsing in een jeugdinrichting. Maar voor die tijd ging het al zwaar mis. Op 12-jarige leeftijd vergreep hij zich aan hele jonge kinderen (vier jaar en jonger) bij het gastouderopvang van zijn pleegmoeder. Hij was dus zwaar seksueel geobsedeerd.

Op 17-jarige leeftijd had hij een 15-jarige vriendin die hij voor seks bedreigde met een mes. Donny M. is een monster gecreëerd door de staat. Rechters strooien met fopstraffen en deze viespeuken staan binnen no-time weer op straat. En als ze al worden opgenomen zijn de psychologen net zo labiel als hun patiënten. Het OM wist geeneens te melden of Donny wel in behandeling was geweest. Te weinig gezag. Te weinig controle. Zo kon Donny zonder tbs uitgroeien tot Donny de duivel.

Hetzelfde speelde bij een andere zieke geest. Die van Michael P. De toenmalige rechter Rinus Otte vond het niet nodig om tbs op te leggen. Ik zal u het gruwelijke dossier besparen. Maar de twee meisjes om wie het ging zijn beschadigd voor het leven. Geen tbs -vervroegd vrij-overgeplaatst-Den Dolder-boodschappen doen-Anne Faber vermoorden. Ziehier de verwoesting van gestoorde Michael P. Mede dankzij rechter Otte. Misschien een goed idee om hem zelf eens door te lichten in het Pieter Baan Centrum.

‘Je kunt de beschaafdheid van een samenleving uitlezen aan de mate hoe men met gevangene omgaat’, schreef de Russische schrijver Fjodor Dostojevski. Maar zijn we niet te beschaafd in ons truttige voorbeeld landje? Als we worden geregeerd door het schuim der Aarde. Als geliefden om ons heen worden doodgeschoten door gespuis, geboefte en geteisem. Door ziekelijk gestoorde idioten die kinderen misbruiken en doden. Compleet verwarde mafkezen die hun magazijn leegschieten op onschuldige schoolkinderen. Vergis-moorden van meedogenloze drugskartels die in koelen bloede de trekker overhalen. Zonder enige spijt. Zonder enig geweten. Zouden we deze untermenschen geen spuitje kunnen geven onder het motto; ‘vredig opgeruimd staat netjes’?

Of komen woorden harder aan dan kogels. Zoals van Kelly de Vries, de dochter van Peter, tijdens haar geëmotioneerde slachtoffer-verklaring in de rechtbank van Amsterdam. “De moord die jullie hebben gepleegd, kostte niet alleen het leven van m’n vader”, zei ze. “Het kostte ook de levens van jullie dierbaren; jullie ouders en kinderen…”

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers