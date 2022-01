Column: Spuugzat

COLUMN – Hebben we net die duffe bordesscène achter de rug, breekt meteen de pleuris uit. Het is ook een zooitje bij melkaar. Al die egootjes. Al die sneuneuzen.

Wopke is snoeihard positief en Ernst trekt van corona-ellende de haren uit z’n kop. En alsof dat niet genoeg is, wipt Rob Jetten met kleine gilletjes uitbundig op en neer. Rob is minister van klimaat geworden. De tassendrager van Kaag. Hoe lik je jezelf omhoog. Vraag het Robje. Die weet er alles van. De persco was vrijdag van hetzelfde krakkemikkige gehalte. Na wat zoeken bleek een soort Irma ergens in een klein vierkantje onder in beeld te bivakkeren. Ze leek een gekooide hamster die aan het hamsteren was. Na twaalf minuten was het gepiept.

Kappers, sportscholen en winkeliers werden vrijgelaten. Oh ja, en natuurlijk de sekswerkers. Dat was echt broodnodig. Veel mannen kwamen met een slappe cockdown uit de lockdown. Dat ligt aan de Amsterdamse derde Dapperstraat drie hoog achter en aan z’n vrouw in haar aseksuele tuinbroek en die non-stop jengelende koters. Daar krijg je als man een giga wegtrekker van. Dus je trekt weg. Waar het struikgewas ruist. Waar de huizen groot zijn. Waar weinig files staan. Waar de tuinen per hectare gaan. En waar je de mensen niet kunt verstaan.

“Der gait niks boovn Grunn”. Iedereen weet waar Groningen ligt. Als het om 300 miljard gas-geld gaat weet zelfs Rutte Grunn te vinden. Al die jaren trilde de aarde. Zo’n 70.000 mensen leden schade. Scheuren in je huis. Scheuren in je ziel. En niemand nam in Den Haag de telefoon op. Schandalig waren de rijen bewoners die 10.000 euro schade-subsidie konden krijgen. Het leek een scène uit een oorlogsfilm. Schuifelende ontgoochelde mensen met diep gebogen hoofden in rijen op weg naar de gaarkeukens. De situatie van aardbevings-gedupeerden anno 2022. Mijn machteloosheid maakte plaats voor woede.

En dan gaat de Groninger gaskraan open voor de Duitsers. Tegen alle afspraken in. Welkom bij de aardgas-paradox. Wij willen ervan af. De Duitsers stappen juist over. Rutte vier is net begonnen. Maar Rutte is moe. Rutte is de jaknikker van Schoonebeek. Maar Rutte vindt geen rust tussen de zwaar gedupeerde noorderlingen. Z’n slapeloze nachten zijn begonnen. Het is klaar. We zijn het zat. Spuugzat. Zat van alle leugens. Zat van de smakeloosheid en de kitsch. Zat van de talentloosheid, de middelmaat, het deugen, het draaien en de voorspelbaarheid. Zat van het moralisme het spinnen, het narcisme, het gebrek aan leiderschap. En vooral spuugzat van de omgangsvormen in de Tweede Kamer.

Ziehier ons toekomstbeeld. Hoe deze geschoolde en wel opgevoede kliek met elkaar omgaat. Dan begrijp je dat Nederland niet meer is dan een ten ondergaande bananenmonarchie. Meer dan tienduizend Groningers liepen gisterenavond mee in een fakkeloptocht. Meer dan 200.000 brandende fakkels. Voor het dichtdraaien van de gaskraan. Voor het verdwijnen van de aardbevingen. Voor het behoud van het kind-hartcentrum in het UMCG. Dat de fakkels verlichting mogen brengen. De wijsheid met haar stralen zal voeden. Voor de mensen die het verdienen. Voor de mensen uit Groningen.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers