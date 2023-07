Column: Stemmenkanon

COLUMN – Oké dan. Dus eerst wordt Pieter Omtzigt de partij uitgetreiterd met termen als psychopaat, zieke man en teringhond. En nu ze hem als lijsttrekker nodig hebben, slijmen ze met een verzoeningsbrief. Het CDA, voor al uw serieuze ‘achter de ellebogen’ werk. “Het boek is dicht en blijft dicht”, twitterde Pieter, die in de douche geen stukje zeep kan laten vallen. Bang dat-ie door partijvoorzitter Huibers wordt genaaid.

Ik word een beetje flauw van die stilte. Maakt Omtzigt er een quiz van of is-ie net zo besluiteloos als de rest in Den Haag? Kom op zeg. Hij weet allang wat-ie wil. Stop met dat showtje alsjeblieft. Het heeft nu lang genoeg geduurd. We weten niks van de politieke plannen van ons Pieter. “Het blijft koffiedik kijken”, zei m’n oma altijd en “niets is zeker en zelfs dat niet.” Nederland houdt z’n adem in en loopt rood aan, maar ook BBB, D66, VVD, CDA, PVV, ChristenUnie, JA21, PvdA/GroenLinks, SP en VOLT kunnen elk moment aan de beademing. Alle tien gaan ze, al dan niet, virtuele zetels inleveren. En als er werkelijk een Groep Omtzigt komt, zal dat een stemmings-kaalslag opleveren van heb ik jou daar. Ik wacht dus in spanning af. Het blijft tenslotte nattevingerwerk. Please Pieter, verlos ons van het wachten!

Daarbij komt: tegen wie moet-ie het opnemen? Leijten, Azarkan, Segers, Schouten, Simons, Hoekstra, Heerma, de Jonge, Kwint en den Haan zijn al lang wachtgeld-pleite. Rutte en Kaag gaan op zoek naar een functie elders. Aan die laatste twee missen we niks. Leiders die op tafel dansen en kampen met aanvallen van geheugenverlies. Adieu, mach’s gut, bye bye, zwaai zwaai.

Het CDA had de C van Christen moeten veranderen in ‘Cadeau’. Het Cadeau Democratisch Appel. Gewoon de hele partij cadeau doen aan Omtzigt. Strik erom en klaar. Weg met die draaikonterijpartij van achterbakse heilige boontjes. Weet u nog? Op dat roerige partijcongres. Daar won De Jonge nipt van Omtzigt. Vervolgens kwam er een leiderschapswissel waarin opeens Wopke Hoekstra partijleider werd. Ik zie hem nog naar buiten komen uit het huis van Omtzigt. De dikke vrienden act. Het theater van de lach. Als het niet zo dramatisch was. Wat restte was een keiharde verkiezingsnederlaag en het vertrek van Omtzigt.

Velen zien in Pieter Omtzigt een lotgenoot. Hij kijkt met dezelfde hoeveelheid ongeloof en verbazing naar de Haagse bende als wij. Hij ziet ook de kartelvorming, de baantjes-carrousel, de hand boven het hoofd houden, de dubbele agenda’s.

Nu Hugo de Jonge ‘niets’ blijkt te kunnen, Wopke Hoekstra het charisma heeft van een pak hopjesvla en bolle Bruls brult dat hij de lijsttrekker wordt, sleept het laffe CDA zich op de knieën naar Omtzigt. Wat symboliseert dat de wereld aan z’n voeten ligt. Dit is dus het moment. Doe het. Nu. 46 stemmen. Zo voor het grijpen. Historische overwinning. Niet wegkruipen. Geen kin diep in de kraag. Maar borst vooruit. Het Torentje voldoet straks niet meer. We zoeken wat groters, een basiliek. Die noemen we de Sint Pieter…

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers