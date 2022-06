Column: Stop met twitteren, start met denken

Viroloog Marion Koopmans gaat niet naar het festival Oerol in verband met een ‘veiligheidsrisico’, ze uitte haar teleurstelling op social media.

Dat je uitgenodigd bent voor Oerol en dat dat gecanceld wordt na overleg met de politie. Wetenschap 2.0 + vier boze rode smileys – aldus Koopmans via Twitter. Oké, ik snap de frustratie, en ja, het is te zot voor woorden, maar waarom moet het allemaal zo kinderachtig? Je wil toch een beetje serieus worden genomen als viroloog? Doe daar dan ook eens wat moeite voor. Praten in termen van ‘dat je uitgenodigd bent voor’ en vervolgens afsluiten met smileys… Kom op, je bent geen puber die net te horen heeft gekregen dat ie niet op stap mag. Als je met smileys wil smijten moet je lekker een nagelstudio beginnen, of een hondentrimsalon.

Verder zou het sowieso goed zijn als mensen eens wat minder gaan twitteren. Het is al erg genoeg dat de echte media (NOS o.a.) twitterberichten tegenwoordig als nieuws presenteren. Zo was ik onlangs bij het concert van Elton John in Arnhem, en daar waren wat parkeerprobleempjes – waar ik overigens geen last van had, want ik was wél op tijd. Er kwamen 35.000 mensen naar Arnhem, maar goed, dat terzijde. Geweldig concert was het. Lees je na afloop berichten van mensen die lopen te zeiken dat ze in de file stonden voor de parkeerplaats. Compleet met passief agressieve teksten als ‘nooit meer GelreDome voor mij’, en ‘In Arnhem zien ze mij nooit meer terug’. Waarvan akte. Het was me inderdaad opgevallen dat er bij aanvang van het concert een hoop stoelen leeg waren. Ik vond dat niet per se vervelend.

Bij het concert van de Red Hot Chili Peppers, een dag later in Nijmegen, was het al net zo bar en boos. Heel Nijmegen liep vast, om precies dezelfde reden: tienduizenden mensen probeerden een auto kwijt te raken op loopafstand van het Goffertpark. In plaats van dat deze mensen opzoek gingen naar een oplossing, pakten ze eerst de smartphone erbij. Hashtag dit, hashtag dat. Nijmegen was plotsklaps gedegradeerd tot kutstad. Er waren mensen die in een splitsecond hadden besloten nooit, maar dan ook nooit meer een voet op Nijmeegse bodem te zetten. Anderen vonden dat Nijmegen zich moest schamen, ze mochten de SUV niet op de oprit van een willekeurige inwoner zetten. Tot overmaat van ramp viel het concert van de Peppers ook nog eens tegen, ze deden geen Under The Bridge.

Al met al heb ik erg moeten lachen om al die digitale azijnpissers. Je kunt het bij dat soort mensen toch nooit goed doen. Waren ze wel op tijd geweest dan was er getwitterd over de consumpties. ‘Vier euro voor een biertje, het GelreDome moet zich samen! #eltonjohn #arnhem #gelredome #ikneemvolgendekeerzelfwelbiermee’. Dat dit soort types zichzelf volledig voor lul zetten, ontgaat ze waarschijnlijk. Ze leven in een omgeving die deze manier van ‘communiceren’ aanmoedigt. Ze zijn volledig gefrustreerd geraakt door alle tegenslagen in het leven en zijn het nadenken verleerd. Gelukkig biedt Twitter uitkomst.