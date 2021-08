Column: Summer of vroem vroem

COLUMN – De Taliban ziet vrouwen het liefst als wandelende mondkapjes.

Dat is het voordeel van vrouw zijn in Afghanistan, je hoeft nooit naar de Action voor nieuwe mondkapjes, een boerka volstaat. Toegegeven: dat is dan ook het enige voordeel. In Afghanistan is de klok twintig jaar teruggezet. Alles is voor niets geweest. De Taliban heeft beloofd geen gekke fratsen uit te halen. Ja, en Erica Terpsta heeft anorexia, nou goed? Komt een Talibanlid bij de rechter, zegt de rechter: die bermbom zie ik door de vingers, maar omdat u tijdens de plaatsing geen anderhalve meter afstand hield krijgt u tien jaar onvoorwaardelijk. Joe Biden gaf maar gewoon toe dat het nooit de bedoeling is geweest om Afghanistan te helpen, er is nooit sprake geweest van een langetermijnplan. Hard, maar duidelijk.

In ieder geval een stuk duidelijker dan David Moolenburgh, de burgemeester van Zandvoort, die blijft volhouden dat een camping naast een racecircuit is iets anders is dan een camping naast een festivalterrein. Een gevalletje vanillevla versus dubbelvla. Neuken mag wel, aftrekken niet. Minister Bruno Bruins in september 2019 over de Formule 1: Het zou fantastisch zijn als wij ‘Vroem!’ horen op 3 mei volgend jaar! Nou Bruno, die ‘Vroem!’ komt er hoor, gefeliciteerd ermee. Ruim een jaar nadat u tijdens een coronadebat tegen de vlakte ging. Oververmoeid, werd er geschreven, maar er zijn ook mensen die geloven dat Hugo de Jonge die bewuste ochtend iets in uw koffie deed. Iets anders dan suiker en melk. Deze mensen noemen we wappies.

Zandvoort is natuurlijk gewoon een ander woord voor Amsterdam. Het leukste aan Zandvoort is de trein naar huis, tenzij je in Amsterdam woont. Zandvoort is verschrikkelijk, alleen zitten de mensen die er wonen in een chronische ontkenningsfase. Inclusief burgemeester Moolenburgh, die met droge ogen verkondigd dat het feit dat de Formule 1 doorgaat niets, maar dan ook niets te maken heeft met geld, dan wel andere belangen. Ik vraag me af of hij verbaasd zou zijn als op een ochtend zijn hele voortuin vol ligt met satéprikkers en plastic wegwerpbekertjes, geloosd door boze festivalorganisatoren. De beste man hoeft van mij niet gestenigd te worden, maar het verbaasd me wel eens dat er nog geen volksopstand is uitgebroken in dit land. Ik benoem het even expliciet, want ik ben klant van de Rabobank, en we weten dankzij een NRC-artikel allemaal wat de Rabobank doet met mensen die niet enthousiast genoeg jaknikken bij de aankondiging van de zoveelste dubieuze maatregel. Je spaargeld noodgedwongen moeten bewaren in een ouwe sok is ook zoiets, zoveel sokken heb ik niet.

En met stenigen zijn we weer terug bij de Taliban, terug bij af. Net als Afghanistan.

Op de camping in Oostenrijk las ik over een meisje van veertien dat een brief had geschreven aan premier Rutte. Een Nederlandse Greta Thunberg. Het meisje vreest de toekomst, Rutte zou te weinig oog hebben voor klimaatverandering. Dat klopt, was mijn eerste gedachte. Rutte heeft alleen maar oog voor de productie van wattenstaafjes. Zodat er getest kan worden tot je er scheel van ziet. Hoe milieuvriendelijk is de productie van wattenstaafjes eigenlijk? Dat zou wat zijn, dat door de productie van wattenstaafjes de aarde opwarmt waardoor hier op een zeker moment de dijken breken. Dat we dan allemaal gevaccineerd ten onder gaan, door de productie van wattenstaafjes. Het idee alleen al.

Welkom in de summer of vroem vroem, maar vergis u niet; wat u hoort is het niet geluid van Formule 1-auto’s op glad asfalt, het zijn Jeep-banden die zich een weg banen door het stof. Het is het geluid van mensen die racen voor hun leven.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg