Column: Tabakshaters

COLUMN – Voorlopig komt er nog geen einde aan de antirooklobby. Veel, heel veel, reclame over gezondheidsrisico’s door roken is onvoldoende. Smerig aangetaste longfoto’s op sigarettenpakjes zijn onvoldoende. Het verbod op tabaksreclame is onvoldoende. De idioot hoge accijns-verhoging is onvoldoende. Het rookverbod op de werkplek is onvoldoende. De sigarettenverkoop uit het zicht werkt onvoldoende.

De peukenpissers en de hijshaters zijn in alle staten. Dus gaan nu onschuldige kinderen op de korrel. Die blijken hun jonge roetlongetjes zwart te kuchen. Je vraagt je af welke rol de ouders daarin spelen. Zijn het mensen met een kristal heldere conditie? Of draaien ze in hun neon/zwart glimmende Wibra trainingspakken de ene zware Van Nelle na de andere. U kent ze wel. Quasi sportief volk dat zich volvreet aan Berenklauwen, patatjes oorlog, Mexicano’s, kaas soufflé’s, frikadellen-speciaal en Kwekkeboom-kroketten. Met na het vreetvoer wat heerlijk dampend apenhaar.

Er zit 50 gram shag in een pakje. Het product wordt per 10 stuks verkocht, dus graag even € 151,00 aftikken. En maar zeiken dat het leven onbetaalbaar is. Deze hijsende huichelaars in hun ordinaire outfit zittend aan tafel met een Perzisch tapijtje laten hun kinderen vrolijk meeroken. Ook dat nog. Daar helpt geen Red Band ‘Stophoest’ tegen. Toen er vroeger bij ons thuis feestjes waren, stond er tussen de zoutjes en kaasblokjes een kristallen glas met presenteer-sigaretten. Toch aardig van m’n ouders om de paffende visite naar een andere wereld te helpen. Vooral degene zonder cadeautje. Die kregen een peuk zonder filter.

Mijn moeder rookte ‘gezond’, zei ze zelf. Belinda menthol met filter. Met een vriendelijk rokende blonde vrouw op het pakje. Dat moest Belinda zijn. Kanker bestond niet. Het woord werd zachtjes uitgesproken als ‘K’. Daarmee was het probleem opgelost. En Belinda hield woord. Niemand in ons gezin ging dood aan roken.

Op 31 mei is het weer Anti Tabaksdag. Vorig jaar waren de dokters zelf de straat opgegaan om je te bekeren. “Dag meneer”, zei een witte jas tegen me toen ik uit de auto stapte. “Hebt u toevallig last van een erectiestoornis?”. Gevoelsmatig keek ik even naar beneden. “Niet dat ik weet”, zei ik zacht, want de dames bij de parkeerautomaat draaiden nieuwsgierig hun hoofd om. “Dus geen prostaatklachten en alles functioneert nog tip top..?”, vroeg de arts. “Soms een dip en een flop, maar meestal tip en helemaal top”, riep ik jolig. De dames lachten naar ons. De arts gaf z’n visitekaartje. “Als u nog lang seksueel actief wilt zijn, stop dan met roken”, zei hij. “Ik rook niet”, zei ik droog. De enige die ooit rookte was m’n ex. Als ik te laat thuis was, kwam de rook uit haar oren.

Waarom beginnen mensen met roken? Er zijn best een paar goede redenen te vinden; 1.115 toeslagenkinderen zijn door de staat ontvoerd. En er is nog geen kind teruggeplaatst. Oekraïners die vluchten met hun huisdier op hun rug. Margriet van der Linden wil toch weer op tv. Rutte, Hoekstra en de Jonge die ons door corona loodsten zijn ook onze leiders als het oorlog wordt. Piet Paulusma is dood. Zelfs het weer was even windstil. Rust zacht vriend. Als roker heb ik veel van je opgestoken.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers