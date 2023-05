Column: Taboe-moe

COLUMN – Groter dan de toeslagenaffaire met Renske Leijten, groter dan de hufterigheid bij Ajax zonder vrouwelijk kampioensfeest, groter dan Tina Turner die gestopt is met zingen en zélfs groter dan het wegvegen van valse tranen door Sigrid Kaag, staat deze week met stip op één: onze Caroline Tensen vanwege haar geweldige taboedoorbrekende boek Het verboden woord, inzake haar eigen overgang.

Wat is Caroline Tensen toch een dappere vrouw. Die heeft echt haar postcodeloterij-tampons niet meer nodig. Caroline, van lekkere omroepster bij Veronica via maffiamaatje tot vrouw in de overgang. Ooit het dekbedovertrek van de Gooise matras en de gezellige meid die van feestjes en van mooie mannen hield. Zeg maar een soort vrouwelijke Mart Smeets.

Ik heb helaas niks kunnen vinden op Pornhub met de zoeknaam ‘overgang’ of ‘menopauze’, misschien toch eens ‘granny’ proberen.

Ach, iedereen lult maar over taboes. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is een taboe. Ik ben de laatste tijd heel erg taboe-moe. Seks is een taboe, menstruatie een taboe, incontinente een taboe, klaarkomen een taboe, beffen een taboe en nu is de overgang ook al een taboe. Man, man, man, iemand verzint het overgang-taboe en de Libelle, Story en Linda die Lindataal schrijft. En aan tafel bij Op1 praat EO-coryfee Tijs van den Brink (zelf een taboe), maar het staat ook in De Telegraaf, het AD en Nieuwe Revue. Er zijn zelfs podcasts, het komt op de radio én er zijn praatprogramma’s op tv. Overal gaat het over de overgang. Je zou er zelf van gaan zweten.

En daar zat ze dan bij Jinek, ex-gangstersletje Caroline Tensen, oeverloos te leuteren dat er een taboe ligt op de overgang. Dezelfde Caroline Tensen die eerder al een documentaire maakte over de overgang, omdat het zo’n taboe is. En heel toevallig, echt heel toevallig, komt het Caroline Tensen goed uit dat Caroline Tensen weer heel toevallig een ‘openhartig’ boekje moet verkopen over de overgang. En dat ze daarom echt overal mag roepen dat het een taboe is. En dan nog even lekker cashen. Lachen toch…? Om u even bij te praten, zijn hier enige symptomen van die oh zo leuke overgang:

Hartkloppingen

Gewichtstoename

Hoofdpijn

Obstipatie

Gewrichtsklachten

Slapeloosheid

Blaasontstekingen

Duizeligheid

Opvliegers

Verminderde concentratie

Droge huid

Vaginale klachten

Stemmingswisselingen

Veranderde menstruatie

Niet bepaalt een rijtje voor een hoopvolle oude dag. Daarbij komt dat niet alleen vrouwen hier last van hebben. Feyenoord-trainer Arne Slot had ook moeite met zijn overgang. En de ongesteldheid van Gordon is opeens ook een taboe.

Ik wacht liever op het eerste boek van een man met een vrouw die in de overgang zit. Maar dat durven de meesten nog niet aan, denk ik. Tensen is bijna 60, dus binnenkort verschijnt haar taboe-boekje Het leven ná de overgang. Ben benieuwd of ze Jinek dan nog haalt met haar rollator.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers