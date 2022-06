Column: Tassendragers en Waterlanders

COLUMN – ‘Het nieuwe elan’ was de natte droom van Mark Rutte. Klonk zo heerlijk fris en fruitig. De belichaming daarvan heet Sophie Hermans. Sophie is de dochter van Loek Hermans. Maar dat mogen we van haar niet zeggen. We mogen niet zeggen dat Sophie Hermans de dochter is van Loek Hermans. U weet wel, Loek Hermans, de VVD-coryfee met 96 nevenfuncties. Tingelingeling. Leve de pingping.

Het grote aftakelen van de VVD is begonnen. De leden beginnen inmiddels te morren op hun eigen congres. Nee, het ging niet over tentenkamp Ter Apel dat sterk op Circus Renz begint te lijken. Het ging niet over de torenhoge inflatie en de tirannieke EU. Het ging niet over boeren die plots je privé-erf opdenderen. Het ging niet over stikken of slikken met stikstof. Of dat we weer 130 km willen hardrijden. Niks van dit alles. Het ging over Sophietje, een krullebol die last heeft van een te hoge oestrogeen-spiegel. Met daardoor stemmingswisselingen die passen bij het volgende stemgedrag van de VVD.

Dit Jankieboeboe-meisje liet zich wel erg in de maling nemen door geniepige Geert. Ach gut, er biggelden waterlanders over haar wangen. Het leek de stijgende zeespiegel wel. Onze Sophie staat als nummer drie op de VVD lijst met 24.115 stemmen. Niet eens genoeg voor een halve zetel. Daarna tot fractievoorzitter gebombardeerd. Ja, en dan valt ieder verwachtingspatroon wat tegen. Met als ijskoud dieptepunt dat Sophie er fijntjes door Geert op werd gewezen dat ze de tassendrager is van Rutte.

De huilbuienhel brak los. Oh God, oh God. Het werd Sophie allemaal aangedaan. Dat belooft wat voor de toekomst. Beter om bij de verbouwing van de Tweede Kamer een tissue-houder in te bouwen in het spreekgestoelte. En waarover ging het nou helemaal. Iemand moet toch die tas dragen? En de tas van Rutte is geen probleem. Daar zit niks in. Geen enkel bonnetje. Niks waarvan je je ook maar iets kunt herinneren. Geen afspraken. Helemaal niks. Sms’jes wegen ook niet zoveel. Inlegvelletjes zijn te overzien, evenals een zwarte lakstift en een oude Nokia. Een visie weegt ook niks want die heeft Rutte niet. Dus is Sophietje het ideale type om z’n tasje te dragen.

Een tassendrager is gewoon een ander woord voor slaafs hulpje, dienaar bijvoorbeeld.

Zwarte Piet is de tassendrager van Sinterklaas

Sancho Panza was de tassendrager van Don Quichot

Alle PVV’ers zijn de tassendragers van Geert Wilders… oh wacht…

Wim-Lex is de tassendrager van Gucci Máxima

Robje Jetten is de tassendrager van z’n homo-moeder Sigrid

Er zijn 1.675 kinderen door de overheid ontvoerd. Er zijn 35.858 kinderen die eten van de voedselbank. Er zijn 77.000 ontslagen in de zorg. En er viel geen traan bij Sophie. Na woordjes als ‘tribunalen’ en ‘corrupt’ mag ‘tassendrager’ nu ook al niet meer. Och wat zijn de tere zieltjes in de Tweede Kamer snel gekwetst. Waar zijn de politieke helden van weleer. Zonder geheugenverlies. Zonder krokodillentranen. Sophie wil daar ook zo graag bijhoren. “Ik sta hier omdat ik mijzelf ben”, roeptoetert ze. Dan ben je wel echt enorm af.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers