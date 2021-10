Column: Tegenslagen

COLUMN – ‘Jumbo zet de komkommer in de aanbieding’, las ik in de reclamefolder. “Potverdorie dat zou wat zijn voor m’n gescheiden buurvrouw”, dacht ik hardop.

Een komkommer kweken kost 26 cent. Maar de kweker krijgt er 24 cent voor. Dat schiet natuurlijk niet op. En hij betaalt ook nog 15 cent meer aan gas. Per dag. Daar kan geen komkommer tegenop. We moeten de komkommer in ere herstellen. Vanaf nu leven we het hele jaar in komkommertijd.

Niet alleen de exploderende gasprijs is een tegenvaller. Ook het dichtslibbende wegennet. Dat komt doordat hippe huisvrouwen na de coronapandemie hun vrijheid kozen. De trein bleek uit. Een tweedehands auto was in. Weg met die vrouwelijke ongemakken die je niet wilt delen met treinreizigers. Weg met die zwetende bovenlip onder dat mondmaskertje. Weg met die naar wilde seks ruikende oksels. Weg met die vocht absorberende inlegkruisjes. Lekker in je eigen auto kletsen over je vaginale droogheid. Gezellige filepraat. Iedere dag zo’n 500 kilometer lang.

Er is een schreeuwend tekort aan zo’n 331.000 woningen. De oplossing ligt voor de hand. Bouwen. Maar ja, regel maar eens een Bob de Bouwer. Volgens de overheid zullen we allemaal een asielzoeker in huis moeten nemen. Dames, zoek in de COA-gids een potent beest met een wasbord, stoere kalifaatbaard en armen als kabeltouwen. Sla het zand uit z’n kleren en open uw armen of eventueel andere lichaamsdelen. Waar ie slaapt hangt af van uw eigen samenstelling. Er zijn asielzoekers die tussen het echtpaar in slapen. Dit vanwege een versnelde inburgeringscursus.

En dan dat stel Apeldoornse vrouwen. De meesten gescheiden en behept met een heftige mannendrang, maar dit terzijde. Ooit zongen deze huppelkutjes Syrische mannen toe. “Knibbel, knabbel, knuisje, kom maar in m’n huisje. Knibbel, knabbel, bolletje, kom maar in m’n holletje”. De baardmannen stonden schaapachtig te kijken. Ze hadden natuurlijk hele andere verhalen gehoord over de Nederlandse vrouw die zelfs haar spruitjes kookte in netkousen met rode pumps. Verdomme, ze waren toch niet gevlucht voor een paar kabeltruien met geitenwollen sokken?

Het zingen hielp de dames niet. Na enkele weken waren de vluchtelingen gevlucht. Bekijk de tv-beelden op YouTube (Jij bent welkom, welkom in m’n huis). Toch zitten ze in Farmsum mooi opgescheept met al dat woestijnvolk. Harko Pijper: “De mensen die over de AZC vestigingsplek beslissen wonen vaak in een dure rustige buurt zonder windmolens zonneparken en asielcentra. Makkelijk praten dus. Hebben ook geen last dat hun huis een tonnetje in waarde daalt in zo’n buitenlandse zandhappers omgeving.”

En als je alles hebt gehad vallen linkse hotemetoten over Ankie Broekers Knol omdat er misschien 100.000 Afghanen bij ons binnendenderen. Ik heb in het verleden best kritiek gehad op Ankie. Ik noemde haar zelfs de TENA Lady van het Binnenhof. Maar nu toont ze ballen. En haar kwetsbaarheid. Nederland barst uit z’n voegen. Plus 1300 asielzoekers per week erbij. Ik herhaal: ‘1300 per week erbij’. Nederland-tentenkampland. En Ankie uit daarover haar zorgen. Eerlijkheid voor alles. Dan mag ze er wat mij betreft best een paar Afghanen naast zitten.

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers