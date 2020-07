Column: Tijdperk Arnol

COLUMN – Eindhoven zal nooit meer hetzelfde zijn nu Arnol Cox de binnenstad heeft verlaten.

Voor wie het nog niet weet: ik ben van origine een Brabander. Geboren in de hoofdstad van de provincie, Den Bosch. Voordat ik in 2014 voor de liefde naar Groningen kwam, woonde ik vier jaar in Heeze en vijftien jaar in Nuenen.

In Eindhoven kwam ik vaak. Voor nieuwe kleding, om dronken te worden op het Stratumseind, voor een bezoekje aan mijn oom of oma, om eindeloos te struinen in bakken met cd’s… Eindhoven was en is nog steeds mijn absolute favoriet. Als ik er rondloop is het alsof ik thuis ben. Dat gevoel verdwijnt waarschijnlijk nooit, zo mag ik na zes jaar in het hoge noorden wel concluderen.

Eindhoven is de afgelopen jaren erg veranderd. Met name de skyline. Hoogbouw heeft ruim baan gekregen, met als meest prominente voorbeeld het tachtig meter hoge Student Hotel naast het station – opgeleverd in 2017. Nog zeker tien torens van vergelijkbare omvang staan op de planning om gerealiseerd te worden. Een ware “hoogbouw-explosie” is in aantocht. Lichtstad wordt Torenstad.

Verder is Eindhoven bekend van: het PSV-stadion, het Evoluon (vliegende schotel), de Catharinakerk, het Klokgebouw, en…

Arnol Cox.

Wie een keer of drie in Eindhoven is geweest, zal weten wie Arnol Cox is. Iedereen in Eindhoven kent hem. Als je over de Demer richting Stratumseind liep was de kans dat je Arnol tegenkwam ongeveer negenennegentig procent – en als je ‘m niet zag, dan hoorde je ‘m wel.

Arnol Cox, de stadspredikant. Of eigenlijk: de voormalig stadspredikant. Vorige week stond hij voor het laatst in de stad. Arnol is ernstig ziek en heeft niet lang meer, zo las ik onlangs. Het raakte me – gek genoeg. Gek, omdat ik helemaal niets had met de boodschappen van Arnol. De heilige oneliners gingen mijn ene oor in en het andere weer uit. Verder vond ik het altijd een beetje een aparte man. Een klasgenoot interviewde hem ooit voor Nederlands.

Na afloop: “Arnol kan meer zeggen dan Jezus is groot en de Heer is uw vriend”.

Arnol is vermoedelijk gewoon een hele aardige vent. Ik ken ‘m niet persoonlijk. Hoe dan ook: Arnol is een onderdeel van Eindhoven geworden. Decennialang stond hij, dag in dag uit, te prediken. Aanvankelijk op eigen benen, later vanuit een scootmobiel – maar hij was er. Altijd. Vaak tot ergernis van winkeliers, die hem liever niet voor de deur hadden. De politie kwam er soms aan te pas, een enkele keer volgde een tijdelijk straatverbod. Maar helemaal weg was hij nooit.

Tot vorige week.

Arnol heeft de binnenstad verlaten. Zijn harde stem zal door sommigen gemist worden en door velen niet. Een standbeeld komt er waarschijnlijk nooit, maar zo gek zou dat niet zijn. Al is het maar voor het doorzettingsvermogen – en omdat Arnol gewoon in Eindhoven hoort. Desnoods in versteende vorm.

Het is voorbij. Nog ver voor Guus Meeuwis volle stadions trok stond Arnol al op de Demer. Dag in, dag uit. Ik had er niets mee, maar Eindhoven zal zonder Arnol nooit meer hetzelfde zijn. Dat is zeker. Een nieuw tijdperk is aangebroken.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg