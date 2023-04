Column: Timmerfrans

COLUMN – Sinds BBB alles wint wat er te winnen valt, kom je bij Caroline van der Plas op audiëntie. Het koningshuis is er niks bij. Zelfs de paus kwam uit Brussel even langs om te feliciteren. En het was niet zomaar een paus. Het was klimaat-paus Timmerfrans.

De perslakeien bogen eerbiedig en Frans riep: “Goedemorgen dames en heren”, maar dat is tegenwoordig in Nederland verboden. Wist Frans niet. Die komt uit Limburg. Was maar in Brussel gebleven. Straks zeggen we nog ‘goedemorgen baarmoeders en penissen’. Dit land is knettergek geworden.

Je begint zo’n bezoek met wat kleine complimenten aan elkaar. Caroline: “Ik vond uw liedje van dat kleine café aan de haven erg leuk.” Frans: “Ik moest altijd om u lachen als juffrouw Janny bij Jiskefet.”

Frans kwam maar al te graag naar Den Haag. Natuurlijk per vliegtuig. Vliegen geeft je een gevoel van vrijheid. Los van de aarde. Los van de Greendeal. Los van bureaucratisch geneuzel. Los van tassendrager Robje Jetten. Vliegen is heerlijk. Zelfs die lui van Extinction Rebellion ketenen zich aan privéjets vast. Zo graag willen ze vliegen.

Daarbij is vliegen veiliger dan zo’n ramptrein. Die ontsporen alleen maar. Frans is ook ontspoort. Woont in een huis dat zo groot is als de gemeente Heerlen. En zonder zonnepanelen. Want onze groene kabouter vindt dat misstaan. Past niet bij z’n Louis Quinze tuinstoelen. Gelijk heeft-ie. Zonnepanelen zijn voor het armoedige Benidorm-gepeupel dat nog een extra centje wil bijverdienen aan de zon. Mijn hemel, wie heeft die lelijke dingen uitgevonden?

Ik word zo langzamerhand ook gillend gek van die klimaat-goeroes. Ben er voor in behandeling. De psych is tevreden. Ik boek vooruitgang. Tot ik Fransepans weer hoor praten over wat je moet verwerken om één Tesla batterij te maken:

12 ton lithium

15 ton erts voor kobalt

3 ton erts voor nikkel

12 ton erts voor koper

250 ton korst verschuiven

Voor slechts één batterij van ca:

12 kg lithium

30 kg nikkel

22 kg kobalt

100 kg koper

200 kg aluminium, staal en kunststof

En dan geloven die Tesla-mafkezen in ‘nul’ uitstoot als ze in hun elektrische auto stappen. Ik herhaal ‘nul’. Hahahahahaha. Da’s de lach van een waanzinnige.

Frans’ bliksembezoek aan Caroline overschaduwde dat andere staatsbezoek van die kleine Frans(soos) compleet. Dat heeft met hun postuur vandoen. Als je Fransje buikvet en de BBBilpartij samen op de foto ziet staan, begrijp je waarom het bij de slager altijd een onsje meer mocht zijn.

En dan zijn er ook nog mensen die Caroline ‘Lientje’ noemen. Daar krijg ik pas echte jeuk van. Zit in dezelfde categorie als ‘mijn dinnetje’ of ‘roomblank’. Al die truttigheid. Al die onthutsend slechte grappen als: “Mutsje op en Timmermans is net Kabouter Plop of Boze Smurf.” Ik weet het. Nederlandse humor. Ik maak me er ook schuldig aan. Ik zou er onmiddellijk mee stoppen. Als het niet zo leuk was.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers