Column: Topsport

COLUMN – Hoe verdedig je een exorbitant salaris? Gewoon roepen dat het topsport is wat je doet, dan volgt het applaus vanzelf.

Matthijs van Nieuwkerk stopt met De Wereld Draait Door. Het nieuws was nauwelijks naar buiten gebracht, of de ene na de andere lofzang kwam voorbij op Twitter. “Over de doden niets dan goeds”, hoor je vaak. Wat dat betreft had Matthijs ook overleden kunnen zijn. Ik denk dat er dan vergelijkbare berichten waren getwitterd.

De BN’ers waren weer eens lyrisch over een BN’er.

Mark Tuitert vond DWDD “al vijftien seizoenen lang topsport”. Hij had respect voor Matthijs en zijn team, en besloot zijn tweet keurig met #DWDD.

Dat iets topsport is, dat hoor je de laatste jaren wel vaker. De term wordt te pas en te onpas gebruikt. Een fulltime baan combineren met een gezin en een hobby? Topsport. Een klas vol kleuters in het gareel proberen te houden? Topsport. Solliciteren? Topsport. Meedoen met Heel Holland Bakt?

Topsport.

Werken is voor de dommen, topsport is sexy. Topsport suggereert dat jij iets kunt wat anderen niet kunnen. Het geeft status. Een vuilnisman die veertig uur per week loopt te zwoegen hoeft niets te verwachten. Een profvoetballer die één keer raak trapt krijgt een standbeeld.

Matthijs van Nieuwkerk doet aan topsport, als we Mark Tuitert moeten geloven. Daar hoort natuurlijk een passende beloning bij. Om precies te zijn vier ton op jaarbasis. Een slordige achtduizend euro per week.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik zou daar prima van kunnen leven. Van een achtste ook nog wel.

“Ik ben mijn salaris meer dan waard”, zei Van Nieuwkerk in 2018, met daarbij een overzicht van de reclame-inkomsten per uitzending. Een nutteloze vergelijking. Ten eerste omdat we die cijfers niet kunnen controleren, ten tweede: waarom zou alleen het salaris van de presentator verband moeten houden met de inkomsten van het programma? Je kunt de opbrengst ook evenredig verdelen over de crew.

Laten we vooral niet vergeten dat het topsport is. Vijf dagen per week een uurtje interviewen, af en toe een college organiseren. Snabbeltje hier, snabbeltje daar.

Er zijn genoeg verhalen bekend van redactieleden die DWDD huilend hebben verlaten. In een artikel in de Volkskrant uit 2015 deden oud-medewerkers hun verhaal. Het beeld dat werd geschetst is toch vooral dat Matthijs de grote baas is, samen met hoofdredacteur Dieuwke Wynia. De rest mag elke dag blij zijn dat de toegangsbadge het nog doet.

Topsport is hard.

Vijf avonden per week werken en daar een godsvermogen voor ontvangen: wie droomt er niet van? Je hoeft niet eens het hele jaar te komen opdraven: van eind maart tot begin september is er zomerstop. Een leraar moet het met minder vakantiedagen doen. Helaas stopt De Wereld Draait Door er helemaal mee, anders had ik de presentatie en het bijbehorende salaris graag overgenomen. Of ik me dan schuldig zou voelen tegenover de Nederlandse belastingbetaler? Welnee. Het is topsport.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg