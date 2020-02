Column: Traan

COLUMN – In deze wekelijkse column schrijft Ronny Lammers over krokodillentranen, tranentrekkers en waterlanders.

Hij jankt als Rutte. Kent u die uitdrukking? Huilen om het huilen. Het zogenaamde “Kijk, ik ben ook maar een mens”-syndroom. Rutte snottert zich een weg naar de komende verkiezingen. In de hoop de huilers op z’n hand te krijgen. Voor elke traan een stem. Thuis oefent Mark als een drama acteur met het oproepen van waterlanders. Dan draait hij smartlappen op z’n ouwe grammofoon en na het uien snijden kijkt ie Bambi en andere tranentrekkers op Netflix.

Nog niet zolang geleden lachte hij tot z’n brillenglazen besloegen. Het plezier droop ervan af. Het ging uitstekend met Nederland. Nou, dat hebben we gemerkt. Ruim 150.000 mensen moeten om in leven te blijven naar de voedselbank. Das 2.5 keer een volle Johan Cruyff Arena. Mits Ajax nog een balletje raakt.

We zitten dus met Rut in de put. Samen met het verdronken kalf van de ‘kindertoeslagenaffaire’. Een affaire die in 2017 al aan het licht kwam. Maar daarna in de Haagse doofpot verdween wat zorgde voor echte mensen met echte tranen. Er zaten 300 gedupeerde ouders in Rijswijk. Er waren excuses en woorden als Erekwestie en Vertrouwen. En ja, Rutte had weer een traantje weggepinkt bij al die emotionele verhalen. Maar de volgende dag waren de krokodillentranen voor de bühne alweer vergeten en verdedigde Rutte zijn ambtenaren vol vuur. De ware aard van blèrende Pinokkio.

De ruggengraatloze clowns van circus Binnenhof tekenen een zonnetje op hun gezicht en lachen met rode lippen. Wachtgeld en reiskostenvergoeding verdwijnen vrolijk in de achterzak van hun pipobroek. En bij een motie van wantrouwen is er gelukkig altijd nog het schijntraantje van Pierrot Rutte. Zou onze premier voor het slapengaan nou ook zijn bittere tranen laten stromen realiserend dat we voor altijd zitten opgescheept met dat gelukzoekerstuig.

En Ankie Broekers Knol in haar (fraaie) hemd staat als de Marrokkaanse ambassadeur vraagt: “Ankie Ankie who the fuck is Ankie…?” Wordt het niet eens tijd voor Ankie om die Marrokkaanse ontwikkelingshulpgeldkraan keihard dicht te draaien. De kosten die het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) in 2018 heeft gemaakt voor de opvang van asielzoekers bedroegen 600.000.000 euro. Daar kan Ankie een hoop leuk gestreepte bloesjes voor kopen. Zeker in de uitverkoop.

Turkije zet IS vrouwen zonder pardon op het vliegtuig naar Nederland. En waar vliegen wij onze uitgeprocedeerden naar toe? Juist. Naar nergens. De Dienst Terugkeer en Vertrek deed 10.000 pogingen om ongewenste vreemdelingen terug te sturen naar het land van herkomst. Maar die tikten met de wijsvinger op hun voorhoofd. Man man man, wat een laf land zijn we toch. Huur een Hercules en dump ze op een strand van een of ander exotisch Oembaloemba oord. Ik krijg jeuk en plaatsmakende schaamte van die Nederlandse gebakken lucht politiek.

Een Rutte-traan was er ook bij de Holocaust herdenking in Amsterdam. Na 75 jaar kon er een excuusje vanaf namens de regering voor het wegkijken en meehelpen van ambtenaren en bestuurders bij de deportatie van ruim 102000 joden. Lekker op tijd ook. Ernst Verduin overleefde vier concentratiekampen waaronder Auschwitz. “De mensheid leert niets”, sprak hij. En dat was na al die zeeën van vloeiende tranen nog het verdrietigst.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers.

Foto: Ronny Lammers