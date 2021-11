Column: Tribunaal

COLUMN – We zijn via de uil van Minerva terechtgekomen in de Holocaust. En al zetten we het coronadebat op scherp, dit kan nooit de bedoeling zijn. Want iedere vergelijking met de Tweede Wereldoorlog gaat mank.

Er is hier nog niemand gedeporteerd, systematisch vergast, gemarteld, in een werkkamp gestopt, in een ghetto gezet, de kop kaalgeschoren, tegen de muur gezet, opgehangen, verkracht, van gouden tanden beroofd en ga zo maar door. Hou er mee op. Met die ranzige stemmingmakerij. Hou er mee op. Om Joden te betrekken in duistere politieke standpunten. Hou er mee op. Om Joden te tonen in dramatische foto’s voor een verkiezingswinst.

Domheid heeft een gezicht gekregen. Baudet is niet een dommerd, maar een slimme engerd. Een engerd die goed gebruik maakt van de dommerds. Een engerd die politiek actief is en populistisch van aard. Waar hebben we dat eerder gezien. Wat is er aan de hand met Haagse kamerleden. Het is niet meer dan goedkoop politiek gewin. Met filmpjes op YouTube en met knip en plakwerk foto’s van kinderen achter een hek met een gele ster op hun jasje. Man, man, man wat zijn we diep gezonken.

Pepijn van Houwelingen (FvD) tegen Sjoerd Sjoerdsma (D66) die zijn steun uitspreekt voor het coronabeleid; “Uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen.” En er zijn voorbeelden genoeg uit het verleden. Zo was daar Wilders (PVV) met; “Doe eens normaal man”, tegen Rutte, omdat de PVV de premier van Turkije een ‘islamitische aap’ had genoemd. Maar ook Öztürk (Denk) die De Graaf (PVV) beschuldigde van fraude. Met een razende de Graaf; “Ik zal je najagen. Dan ben je van mij. Afgelopen klaar. En nou in je hoek.”

Tegenwoordig gaan we zo met elkaar om. Met haatzaaien, aantijgingen en dreigementen om ‘collega’s’ te vernederen. En dan zelf niet voor rede vatbaar zijn. Er bestaat geen kiesdrempel, dus elke lullo met een zeteltje krijgt zendtijd. Toch is vrijheid van meningsuiting een groot goed in Nederland. Maar geen onbeperkte vrijbrief. We leven in een maatschappij waar dreigen het middel is om je zin te krijgen. Het recht van de grote bek.

Terug naar de Tweede Kamer. Als het over de toon gaat moet ook het gedrag aan de kaak worden gesteld. Net zo goed als Mark en Hugo collega’s de rug toekeren en met mobieltjes spelen. Zo kan ik wel even doorgaan over het wangedrag van al die politici die nu verontwaardiging veinzen. Ja, ook voorzitter Bergkamp. Met haar onderhandse seintjes en partijdig gedrag. Die is sowieso af.

We nemen even door welke onderwerpen tribunaal waardig zijn:

Toeslagenaffaire

Gronings gas debacle

Gifschandalen

Onderbetaalde Zorg

Bouwfraude

Moderne slavernij

Falende jeugdzorg

Steun aan terroristen in Syrië

Na zo’n opsomming kom je tot de conclusie dat politici vrijuit moeten kunnen spreken over tribunalen. Gewoon hoppakee voor de draad ermee. Achteraf kun je mekaar altijd nog voor de rechter dagen als de toon of de inhoud je niet bevalt. Want als je niet tegen de hitte kunt, moet je zo snel mogelijk de keuken uit.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers