Column: Tussen wal en schip

COLUMN – Soms heb je van die lui die hun afspraken niet nakomen. Als dit kleinschalig gebeurt, dus mens tegen mens, is er niet veel aan te doen. Jammer dan.

Eigenlijk zonde om je daaraan te ergeren. Die mensen gaan hun gedrag toch niet veranderen. Althans, dat is mijn ervaring. Als het even kan ontbind ik na een tijd gewoon iedere vorm van contact. Hopla, klaar. Hebben zij ook geen last meer van mijn oeverloze gezeik over precisie en netheid. Want wie ben ik nou helemaal? Wie zegt dat ik het wel goed doe? Een eindeloze discussie.

In mijn woonwijk gebeurt het echter in het groot. Ik woon aan een waterweg in de stad Groningen. Of, nou ja, mijn ouders. Ik teer nog fijn op hun zak. Schande hè? Onze tuin ligt op 15 meter van het water. Wonen aan een waterweg is prachtig. Tenminste: als alles goed geregeld is. Verbazingwekkend genoeg is het droevig gesteld met de handhaving hier. Het is een doldrieste toestand van aanleggen, wegvaren, en vice versa. Dat zou natuurlijk best wel netjes en rustig kunnen. Maar dat zit er vaak niet in. Binnenvaartschepen botsen met regelmaat tegen de kade in een wilde poging tot aanleggen. De plantjes staan te trillen in de kasten en de scheuren springen spontaan in de muren.

Als die schepen dan eenmaal liggen en wij de uit de muur gevallen baksteken bij elkaar rapen, is het nog niet rustig. Generatoren staan nachtenlang aan ‘omdat mijn koelkassie ook aan moet blijven, mevrouwtje!’. Generatoren zouden niet nodig moeten zijn, want de schepen kunnen gebruik maken van zogeheten walstroom. Kastjes waar men de stekker van het schip kan inpluggen. Hier wordt incidenteel gebruik van gemaakt. Wij snapten nooit waarom, want zo’n generator kost geld en walstroom is helemaal gratis.

Daarom is mijn moeder vorig jaar rond deze tijd naar de gemeente gestapt om ervoor te zorgen dat walstroom verplicht zou worden gemaakt. Geen gore generatoren meer, geen gedreun van die dingen de hele nacht, geen last van de longen meer. Heerlijk. Mijn moeder maakte gebruik van het inspreekrecht tijdens een commissievergadering van de gemeente. De heren en dames politici waren het ‘Zo eens!! Dit moet veranderen!!’.

In die vergadering werd besloten dat schepen per 1 januari 2020 verplicht zouden zijn walstroom te gebruiken. Wat een heerlijk vooruitzicht! We hadden er wel een hard hoofd in dat Rijkswaterstaat (de eigenaar van de waterweg) dit zou handhaven. Geen contact met die fijne jongens en meisjes van de Groninger Oostersluis te krijgen. Op 1 januari keken we hoopvol of de borden langs de waterkant waren aangepast. U raadt het al…

2020 is ruim een maand oud en nog altijd ronken de generatoren vrolijk. De verplichting tot gebruik van walstroom is bij navraag uitgesteld tot september/oktober. Welk jaar zeiden ze er niet bij. Afspraak is dus blijkbaar niet afspraak.

Maar waarom maken die schippers geen gebruik van walstroom? Het is toch gratis? Een Duitse schipper was zo vriendelijk om het uit te leggen. Bijzonder, want veel schippers komen met gebalde vuisten achter je aan als je iets zegt van stank- en geluidsoverlast. Zijn verklaring: de stoppen in de walstroomkastjes vallen uit bij het inpluggen. Bij de Oostersluis doen ze geen moeite om dit te repareren. Ook de gemeente doet er niks aan. Ze moeten dus die generatoren wel gebruiken. Ter vergelijking: in grote steden als Rotterdam en Amsterdam zijn generatoren al jaren verboden. Het duizelt me overigens een beetje wie nou precies waarvoor verantwoordelijk is, Rijkswaterstaat of de gemeente. Ze weten het waarschijnlijk zelf niet.

Wat kunnen we? Zonder enige steun machteloos toekijken en in de uitlaatgassen stikken. De gemeente treitert. “Ik beloof het!” zeggen, en dan stiekem toch niet doen. Hahaha! Ik nodig de verantwoordelijken graag uit hier een nachtje te slapen en hun longen en oren te verpesten. Een gezellig gemeente-Rijkswaterstaatnachtje. Pilsje erbij. Ga ik wel lekker slapen in het Stadhuis. Ik verheug mij.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide