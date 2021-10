Column: Vaccinatiespijt

COLUMN – De besmettingscijfers stijgen. En het kabinet gaat gewoon op vakantie. Maar het virus niet. Dat bloeit weer op. Net als de penis plant in de Hortus botanicus.

De eerste Nederlanders met vaccinatiespijt hebben zich reeds gemeld. Die gingen met hun unieke QR-code naar de derby NEC-Vitesse om met z’n allen door de tribune te zakken. En toen ze dat overleefd hadden, werden ze buiten in elkaar geslagen door een stelletje randdebielen. Dacht je daarna als QR-hotemetoot gezellig naar Marokko te vliegen, moet je daar voor eeuwig blijven. Ik wist trouwens wél dat er geen Marokkanen vanuit Nederland terugvlogen. Maar da’s vanwege Ankie Broekers-Knol haar uitzettingsbeleid.

En dan schakelen we nu snel over naar het coronanieuws. Potverdikkie, wie zat daar weer bij Op1 te orakelen. Juist, het was Diederik Gommers. Sinds Diederik Gommers een bekende Nederlander is geworden, praat hij graag over Diederik Gommers. En over opschalen. Opschalen is een modewoord van Diederik. “We moeten de komende tijd denken aan opschalen”, zei hij zonder adem te halen. Maar sinds zijn kopje thee met anti-coronagirl Famke Louise heeft ie z’n bovenste knoopje losgemaakt en z’n stropdas afgedaan. Misschien kreeg hij het warm van een zoveel jongere stagiaire. Bill Clinton maakte ook zoiets mee. Maar die was dan ook meteen de sigaar.

Diederik niet. Diederik is niet van de sigaar. Toch is Diederik in de war. Diederik wil zich met Hugo de Jonge afvragen wie er voor gaat: “Mensen die we normaal zorg kunnen bieden, krijgen nu geen aandacht. Het is óf vaccinatieplicht, óf strengere maatregelen”, aldus Gommers. Hij bedoelt te zeggen: anti-vaxxers is de groep des doods. Deze lafbekken zonder prikje moeten achteraan aansluiten. Asjemenou, zo lust ik er nog wel een paar: rokers achteraan aansluiten, drinkers achteraan aansluiten, drugsgebruikers achteraan aansluiten, wegpiraten achteraan aansluiten. En het kan zomaar veranderen. Dat over een paar weken de IC’s bomvol liggen met gevaccineerden omdat het vaccin minder werkzaam zal zijn. En omdat de Coronapas vrij spel geeft aan geïnfecteerde gevaccineerden.

Wordt eens een echte leider Diederik. Ga voor je medische troepen staan. Sla met je vuist op het bureau van Hugo de Jonge en zeg hem de waarheid. Dat er 27.000 verpleegkundigen zijn vertrokken omdat de zorg ernstig wordt onderbetaald. Denk maar aan de motie Wilders voor meer salarisverhoging en waar vluchtende kamerleden van de coalitie zich naar de uitgang haastten om maar niet te hoeven stemmen. Notabene voor een doelgroep die dag en nacht werkt om levens te redden. Welkom in Nederland apenland. Ergens boven op de apenrots zit Hugo de Jonge. De man met teveel verbroken beloftes. De goochelaar van de hinderlijke QR-codes.

Wie zich niet laat vaccineren en zich in de ‘nieuwe werkelijkheid’ buitenspel zet zonder feestjes, partijen, etentjes, concerten en familieweekenden, gaat dat ook niet meer doen. Een andere reden om je niet te laten vaccineren kan ook een religieuze zijn. Neem Arie den Ouden van de SGP. Gekleed in het grafgravers grijs. “Gezondheid en ziekte komen uit Gods hand”, zegt Arie vroom. Mooie woorden. Maar wel in de zwarte-kousenkerk zondags iemand in z’n nek zitten hoesten. “God beschermd goede mensen tegen Covid”, zegt Arie. Als ik vandaag moet hoesten kijk ik toch even stiekem naar boven…

