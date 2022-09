COLUMN – Vertrouwen. Daar draait het toch om mensen. Zonder vertrouwen zijn we niks. Een stelletje hopeloze krentenbollen. Meer niet.

Adèle Bloemendaal zong het al in Het Schaep met de vijf poten, “Als je mekaar niet meer vertrouwen kan, waar blijf je dan zo het toch meneer”. Stel, je bent eigenaar van snacktaria ‘t Harkje. En je krijgt een factuurtje binnen van de plaatselijke stroomboer van 50.000 euro. Na de eerste zenuwinzinking ga je toch rekenen hoeveel frikandellen je moet verkopen, wil je vrouw je niet verlaten. Eigenaar Marco Hartman weet het; 20.000 frikandellen. En dan wel allemaal met curry, uitjes en mayonaise. Anders kan het niet uit. Je verliest al je vertrouwen in zo’n energiemaatschappij. En het kost lichamelijk ook klauwen aan energie. Het liefst zou je bij al die medewerkers een frikandel in hun reet willen steken. Hier jongens. Gratis. Van het huis.

De politiek had het volste vertrouwen in Sywerd van Lienden, Bernd Damme en Camille Van Gestel. Zeg maar de Kwik, Kwek en Kwak van de Stichting Hulptroepen. Heerlijke naam; Hulptroepen. Dekt de lading volledig. Je hebt overbodige mondkapjes nodig en hup, je belt de Hulptroepen. Kosten gaan we niet over lullen. De overheid dwong de boys miljoenen te verdienen. Een contract van 100 miljoen. Dus het bestaat niet dat De Jonge er persoonlijk niet van op de hoogte was. Je bent wel heel erg naïef als je denkt dat dit geld desondanks tóch op de juiste plaats is terechtgekomen. En wat nog erger is. We zijn allemaal ons vertrouwen in Sywerd verloren. Zeker na het gehaaste wegslepen van die kappersauto. Een BMW Z4 cabrio van 85.000 euro. Die had Sywerd betaald van z’n mondkapjesgeld. Hij wilde iedereen helpen. Gratis en voor niets. Als iets gratis en voor niets is is het meestal oplichterij.

Welkom in bananenmonarchie Nederland. Waar intensive care werd wegbezuinigd en de benodigde hulpgoederen niet voorradig waren. Echt een gaaf land. Superkleine superkneus Kneus Kleine was met z’n kleine kneuzenkop betrokken bij een knokpartij voor kleine kneuzen. In Club Air, een tent die speciaal uitgevonden is voor gajes, idioten, verdwaalde toeristen en Marokkaanse criminelen. De roedel wolvinnen van kleine kneus heeft staan vechten met andere aanwezigen. Later werd een 24-jarige man mishandeld en beroofd van uiteraard een Rolex. Lil Kleine is addergebroed. En een gemiste kans voor zijn ouders. Binnenkort geeft hij een eigen cursus. Hoe verneuk je je leven als het veel te goed gaat in één jaar.

Vertrouwen moet je verdienen. Vraag maar aan Mark Rutte. Zelfs de Staatsomroep geeft het nu toe. Dit kabinet is het meest klote ooit. Crisis na crisis na crisis na crisis. Mensen klappertanden van de kou. Kunnen hun rekeningen niet betalen. Moeten naar de voedselbank of 20.000 extra frikandellen frituren. Overwegen een zelfmoordpil. En zien de vrachtwagens vol met Miele’s binnendenderen. Op weg naar de AZC’s. Gratis een Miele voor gezinsherenigers. Gratis Miele, er is geen betere. En wij ons maar afvragen waar die immigranten vandaan komen. Nog nooit in de politieke historie scoorde een kabinet zo ontzettend slecht. Het draait dus allemaal om vertrouwen. Anders wordt het een gigantische puinhoop. Dan gaan we elkaar controleren in plaats van de zaken waar het echt om draait. Echt vertrouw me maar.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers