Column: Vertwijfeld

COLUMN – Vanwege angststoornissen en huilbuien bracht ik een bezoek aan m’n psycholoog. Hij keek me aan over z’n bril. “Facebook heeft m’n column eraf gegooid”, zei ik. “U zit in een geestelijke lockdown, zuchtte hij. U moet meer leven in het nu”. Ik keek hem vertwijfeld aan. “Nu, nu?” Dat is het ‘m juist.

Nu het Sinterklaasfeest inclusief Zwarte Pieten met rode lippen en gouden oorbellen ons is afgenomen door Jerry Afriyie en zwarte Akwasi Zwarte Piet deze maand in z’n gezicht gaat trappen. Nu we als gore aso’s worden gezien als we met de Kerstvakantie naar Curaçao vliegen omdat Obersturmbannführer Rutte met z’n laarzen heeft staan stampen dat we zu Hause sollen bleiben müssen of zoiets.

Nu we straks zware milieu criminelen zijn met onze dieselauto’s en we allemaal als knikkende robots in een nog veel vervuilender Tesla moeten rijden. Nu Kerstfeest geen Kerstfeest meer heet maar feestdag en Kerstmarkt opeens tot Wintermarkt is gebombardeerd door migranten die ons komen vertellen hoe we moeten leven. En als je met z’n tweeën door de stad loopt en een vriend tegenkomt waarmee je een praatje maakt dat je dat drie maal vijfennegentig euro gaat kosten.

Nu we niet meer aan onze gezondheid kunnen werken omdat we niet meer aan groepsseks mogen doen en de zwembaden gesloten zijn. En er straks een avondklok gaat luiden en iedereen die dan nog zonder Ausweis op straat loopt wordt neergeschoten. Nu een romantisch weekendje Wenen er letterlijk bij inschiet vanwege een loslopende IS imbeciel. En omdat uitgaan nooit meer leuk is omdat alles afhaal is. Zelfs een afhaalchinees.

Nu kippenboerderijen en nertsenfokkerijen worden ontruimd en de dierenbeulen van de Oostvaardersplassen de konikpaarden inclusief veulens gaan afmaken. En in DierenPark Amersfoort de chimpansees Mike en Karibuna in koelen bloede worden doodgeschoten omdat ze door een menselijke fout eindelijk even de vrijheid konden proeven.

Nu er columns over de vrijheid van meningsuiting van Facebook worden verwijderd wegens “haatdragend taalgebruik”, precies op de sterfdag van Theo van Gogh. En een docent aan het Rotterdamse Emmaüscollege moet onderduiken om doodsbedreigingen omdat hij een cartoon van Joep Bertrams (Charlie Hebdo 2015) daar al vijf jaar geleden heeft opgehangen. Nu Wim-Lex niet stiekem meer op vakantie kan omdat Griekenland in een volledige lockdown zit. En wij als eenvoudige Nederlandse burgers niet meer over straat of in het bos mogen lopen en claustrofobisch worden met ons gezin op die 40 m2 drie-hoog-achter.

Nu er nachtelijke plofkraken worden gepleegd door scootermocro’s met zand in hun verstand omdat ze maar niet begrijpen dat er ‘s nachts geen poen in zit. En dat het programma Opsporing Verzocht wordt ingekort inplaats van iedere dag een uitzending van 24 uur op NPO 4 in zwart-wit vanwege de lichtgetinte huidskleur.

Nu het stemmen tellen bij de Amerikaanse verkiezingen zolang duurde dat ik bang werd dat die bejaarde mannen de uitslag niet zouden overleven rijst de vraag of wijzelf de toekomst nog zullen meemaken. ‘Wat als later nu is’ werd vrijdagavond gezongen voor een geëmotioneerde en breekbare Rob de Nijs. We moeten dringend eens nadenken over het nu waarin we leven.

Hier staan we dan. Met onze voeten op dezelfde aarde. Met al onze materialistische verlangens. Er is geen terugweg mogelijk naar een situatie van voor de pandemie. Hoe graag we dat ook zouden willen. Nu is de tijd om anders te gaan leven. Denk daar maar eens over na. Niet morgen maar nu.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

