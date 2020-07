Column: Verward

COLUMN – Nederland is één grote psychiatrische kliniek. En de patiënten besturen het.

Mijn moeder zei vroeger altijd; “Je hebt mensen en krentenbollen. En van die laatste zijn er héél véél”. De tbs klinieken in ons land raken overvol. Er moeten extra bedden bij gezien het snel groeiende aantal verwarde personen. Het zou dus een prima plan zijn om Diederik Gommers hulp te vragen voor 1600 bedden. Natuurlijk kan hij dat nooit garanderen. Maar ja, een beetje lijsttrekker jaagt hem wel de stuipen op het lijf.

Een ander alternatief om de tbs instellingen te ontzien is de doodstraf. Alleen de SGP heeft dat in haar programma. We moeten het dus hebben van de gereformeerden. Die Kees van der Staaij toch. Je ziet het niet aan hem af, maar die is wel in voor een knalfuif. Bassie en Adriaan zongen het al: “Opgeruimd staat netjes”.

De totale verwarring is begrijpelijk. We zitten midden in de zomer maar buiten is het glad. Als een aal in een emmer snot glipt Hugo de Jonge naar de macht. Met ingestudeerde teksten en handgebaren op weg naar de teloorgang van het CDA. Niks Pieter Omtzigt, niks politieke visie, niks integriteit, niks stapels dossierkennis over een discriminerende belastingdienst. Welnee. Het CDA kiest voor de kekke clownschoenen van heilige Hugo die daarmee iedereen op de hak neemt. Een omhooggevallen showmaster die naast zijn schoenen loopt vanwege de hulpvaardige steunzolen Grapperhaus en Buma. Het is nog maar de vraag of alle CDA schoenenneuzen dezelfde kant opstaan. In ieder geval kan Pieter Omtzigt als running mate morgen naar de Scapino om hardloopschoentjes te gaan scoren.

We moeten dus op onze knieën om Hugo’s zweetvoeten te kussen. Iemand die dat nooit zou doen is Max. Onze Max. Max knielt nooit. Zelfs niet als Lewis Hamilton vraagt te knielen voor Black Lives Matter. Max is in mijn achting behoorlijk gestegen. Max laat zich niet piepelen. Max is een grote knul geworden. Knielen voor wie dan ook is echt van de gekke. Gaan we nu ook voor de joden knielen en voor de blanken, Chinezen, Koerden, Hutu’s, Tutsi’s en ik weet niet wat allemaal. Voor iedere race gaat Hamilton langs bij de niet-knielers om ze te overtuigen. Kap toch met die Black Lewis Manipulatie. Maak wat van je zwarte leven. Doe mee met de samenleving net als ieder ander. En zo niet, ga dan terug naar je roots.

Trouwens beste Lewis. Weet je wie er ook van hield om in een Mercedes rond te rijden..? Juist Lewis. De oppermof A.H. Reden genoeg om uit je zwarte bolide te stappen en je excuses aan te bieden aan het Nederlandse volk.

Ik voel mij verward. Ik heb allang het idee dat we helemaal geen kritiek mogen uiten op de gekleurde medemens. De angst regeert blijkbaar. Voorbeelden genoeg. Ik bedoel, vier zwarte Mohammeds schoppen een blanke Franse buschauffeur dood omdat hij hen vroeg om mondkapjes te dragen. Hebt u een stille tocht gezien? Voor de ene moordaanslag staan we met 10.000 man op de Dam. Een andere moord haalt amper het NOS Journaal. Of misschien beter gezegd: mag het nieuws niet halen.

Vroeger in de klas was er een rooie en een paar dikke, een homo, 2 schele, 1 roetmop en een meisje met konijnentanden . En iedereen deed normaal. Als je geen reet begreep van wiskunde hielp die rooie vuurtoren je wel even. En die roetmop wist alle hoofdsteden van de wereld. Zelf zoende ik voor het eerst tijdens een schoolfeest met dat konijn. Ik kreeg een tand door m’n lip. Maar manmanman wat een mooie tijden waren dat…….

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers