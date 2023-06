Column: Verward

COLUMN – In- en intriest. Sta je ‘s ochtends op, tandenpoetsen, douchen, ontbijtje, op de fiets naar je werk en dat was het dan. Je verhaal stopt hier. Hier bij Albert Heijn aan de Turfmarkt in Den Haag. Waar je medewerker was van de broodafdeling. Waar je 36 jaar bent geworden en waar je wordt vermoord op een vroege dinsdagmorgen. En dat had allemaal voorkomen kunnen worden.

Godsdienstwaanzinnige, AH-moordenaar, fors strafblad, agressieveling, Curaçaoënaar Jamal L. kreeg ooit tbs opgelegd, maar Curaçao heeft geen kliniek. Nederland kreeg een verzoek om hem te behandelen maar ja, Minister van Justitie en Veiligheid, (VVD-sukkel) Sander Dekker, verwierp dit verzoek. Vorige maand stond Jamal nog voor een Nederlandse rechtbank wegens diefstal met geweld. Maar de magistraat tastte volledig in het duister over zijn voorgeschiedenis. Zowel het OM als de rechter waren niet op de hoogte van zijn openstaande tbs-straf. Hij werd dus prompt op straat gedumpt.

Zou Sander Dekker nog kunnen slapen? Waarom heeft Sander Dekker de uit te zitten tbs afgewezen? Hoort Sander Dekker zelf niet in een tbs-kliniek? Waar is Sander Dekker?

In Nederland zijn mensen die moorden geen moordenaars, maar ‘verward’. Verwarde mensen zijn zielig. Daar is wat mee. Die hebben hulp nodig. Verwarde mensen zijn in de war. Liggen met zichzelf in de knoop. Lopen ergens rustig naar binnen en steken een mes in een mensenlichaam. Nederland is verworden tot een afglijdende bananenmonarchie. Een land van ruggengraatloze D66-rechters met laffe strafjes. Een land van grenzen open en ‘kom maar binnen’. Een land van vrijheid schenken aan moordende psychopaten, maar het eigen volk opsluiten voor het gooien van een aansteker. Een land waar rechter Rinus Otte het stuk stront Michael P., na zijn beestachtige verkrachting van twee minderjarige meisjes, geen tbs oplegt, zodat-ie met vervroegd proefverlof Anne Faber kan verkrachten en vermoorden.

“Ik stel vast dat het gerechtshof de doelen van de strafrechtspleging, namelijk het voorkomen van herhaling en het beschermen van de samenleving, uit het oog heeft verloren”, zegt haar vader Wim. En daar zit ‘m nou net de crux. We worden blootgesteld aan het drek van de samenleving. En in plaats van bescherming, zetten we de gevangenispoort wagenwijd open. Neem de Pompekliniek. Da’s de duiventil van Nijmegen. Burgemeester Bruls brult iets over veiligheid, terwijl achter hem dodelijke dummies uit zijn eigen tbs-kliniek de straat op dansen.

Daar komt nog bij dat een gevangene een flinke kostenpost is voor de maatschappij. Even rekenen, dat wordt dan €245 per dag voor een volwassene. Voorbeeld; Holleeder achter de tralies kost ons €89.000 euro per jaar. Dat kan goedkoper dachten ze in 1789. Joseph Guillotin hield een toespraak over de hervorming van de doodstraf. “Het mechaniek valt als de bliksem, het hoofd vliegt door de lucht, het bloed spuit omhoog, de mens is niet meer.” Heerlijk idee toch? En dat dan iedere zondagmiddag in de Amsterdam Arena. Vergeet Bergwijn, Alvarez en Timber. Ziehier echte koppen rollen. Leve de guillotine. Leve de doodstraf.

