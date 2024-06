Column: Vet Bikers

COLUMN – De fatbike. Het zwarte schaap onder de fietsen, de mislukking onder de trapmobielen. Voor de heikneuters onder u; een fatbike is een uitgedijde kruising tussen een mountainbike en een e-bike. Ooit ontsproten uit het mistige brein van een gestoorde professor en vervolgens opgepakt door volidioten, halvezolen en ander geteisem.

De Fatbike is een sneue aso fiets. De Fatbike is een criminele bike. De Fatbike is voor randdebielen die met 50 km per uur door een winkelstraat scheuren. De Fatbike is voor koekwauzen die dikke schijt hebben aan regels. Deze morbide obese fietsen lijden aan imago-schade. Maar wie in godsnaam zou die negatieve uitstraling kunnen oppoetsen? Een reclamebureau misschien.

Zoek gewoon een vette bekende Nederlander. Kost een paar centen maar dan heb je ook wat. Toevallig zag ik Wesley Sneijder gisteren op de buis. Wat is die dik geworden zeg. Begon natuurlijk al vroeg met snoepen. Eerst snoepte hij Yolante van Jan af. En later vrat ie alleen nog broodjes kebab bij die voetballende knoflook Turken. Hij spoelde alles weg met bier en Bacardi en werd nog zwaarder door het goud om z’n nek en polsen.

40 miljoen had Wesley op z’n hoogtepunt. Maar ja die scheidingen hè? Daardoor is ie 20 miljoen afgevallen. Magere jaren dus. Maar z’n vermogen en buik groeien de laatste tijd flink sinds zijn shoarma infuus. Zet vette Wes op een vette bike. Ik zeg, ‘da’s pas vet.’

Een andere vetnek voor de Fatbike is bolle Frenske. Laat hem lekker meedoen deze zomer bij ‘Te land, ter zee en in de lucht’. Gratis promotiemateriaal met “Fiets ‘m der in Frans”. Soms heb ik met hem te doen. Uit Brussel komen kruipen om hier premier te worden. Loopt-ie daar dik te doen op de markt in Leiden. Nou ja, lopen? Hij waggelt, schuifelt en ploetert zich voort. Frans is geen voorbeeld voor de in de rij staande hongerlappen bij de voedselbank. Frans smikkelt smult en boert bij iedere zakenlunch op kosten van de zaak. Neem daarbij een goede wijn en ziehier het leven van een nep socialist.

Bij Timmerfrans moet zijn verstand evenals zijn ballen nog indalen. Zeker als-ie gaat tellen. +6 PVV is een betere score dan -1 PvdAGL. Simpel, toch? Maar Timmermans trommelt op z’n pens. En die linkse mensjes zijn snel tevreden. Dat ze verloren hebben daar praat niemand over.

Toon me je Fatbike en ik vertel je wie je bent. Een tokkie met overgewicht. Misschien komt het wel door die ooit ingevoerde belachelijke regel dat de automobilist altijd aansprakelijk is. Sindsdien zijn een hoop fietsers zich onschendbaar gaan voelen met bijbehorend gedrag. In de natuur zijn de meest kwetsbare dieren erg oplettend en daarom is deze wet tegennatuurlijk.

Ja mensen, E-bikes dat is voor gehandicapten en bejaarden. Al die jongetjes en meisjes vanaf 10 jaar die ik op die dingen zie rijden. Die groeien op met slappe knieën en slasausbenen. De hele dag bij de verwarming op een beeldscherm staren en alles krijgen door op een knopje te drukken. Als het zogenaamde superieure westerse systeem een keer crasht, dan overleven we nog geen 3 dagen. En toch is er één voordeel aan de Fatbike; Ze roeien zichzelf uit.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ingezonden