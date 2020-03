Column: Virus

COLUMN – Het wordt lente mensen. Wel met een slag om de arm want het gaat hier om een voorspelling van het KNMI. En u weet die moet je vaak met een grote korrel (strooi)zout nemen.

Zelfs de vrouw van Peter Kuipers Munneke wil van hem scheiden omdat ie er bij haar ook vaak naast zit. Maar toch. Het blijft geweldig nieuws na al die donkere depressieve dagen vol regen, vlagerige winden, stikstofwolken, plofkraken, asielzoekers in gloednieuwe vlucht Audi’s, honderd meter hoge windmolens in je achtertuin, biomassabeulen van Staatsbosbeheer, de Belastingdienst, IND, warmtepompslachtoffers en gehamsterde afbakbroodjes.

Benieuwd wat voor crisis deze lente gaat brengen. Na een zachte winter zal er ongetwijfeld iets helemaal fout gaan in de natuur. Misschien een pollenplaag des doods. Of de killer vlinder nestelt zich in je buik tussen de andere vlinders als je verliefd wordt. Het kan me niet schelen. Ik wil zon zon zon. Ik lijd aan het lentevirus. Ik wil geen voetje-voetje of elleboogje-elleboogje. Ik wil iedereen omhelzen en spontaan kussen op blozende wangen. Ik schud handen en sla m’n armen om schouders in de hoop iedereen te besmetten met het lentegevoel.

Tot die tijd bouwen we een Trump muur om Noord Brabant, Zeeland en Limburg. De onderafdeling van Nederland. Deze provincies stoten we af. Het coronavirus kruipt nou eenmaal liever van beneden naar boven. Brabant is de code rood provincie. Het Italië van Nederland. Brabant heeft PSV, Guus Meeuwis, Frans Bouwer en de Snollebollekes. Das sowieso al genoeg voor een negatief reisadvies. Zijn we ook meteen van die drugsoverlast af.

De eerste bewoners in Limburg waarvan sporen zijn gevonden waren neanderthalers en het is sindsdien daar alleen maar achteruit gegaan. Behalve walsen met André Rieu drinken ze Brand bier en je verstaat er niemand. Zeeland is zuur, zuinig en vooral zinloos. Geen marinier wil in het eenzame Zeeland wonen. Ook Bløf niet. Als het over Zoutelande gaat zingen ze; “Ik ben blij dat je hier bent”.

We zullen deze hulpeloos geïsoleerde inwoners van Nederland in leven moeten houden. Hebben we toch nog iets geleerd van het Oostvaardersplassen debacle. We kunnen regelmatig wat voedselpakketten met Zeeuwse babbelaars, Limburgse vlaaien en Brabantse worstenbroodjes uit een helikopter gooien. En een extra vlucht met een dikke lading geparfumeerd toiletpapier is misschien een idee.

Het beste onderduikadres is natuurlijk het hoge noorden. In Groningen ben je veilig. Daarbij komt dat het in Groningen allemaal wat langzamer gaat. Zo ook met een virus. Volgende week koffie drinken op de Vismarkt bij Cappuvino. Altijd druk. Maar als ik drie keer flink hoest komt er snel een tafeltje vrij. Dan ga ik zitten en kijk naar boven. Ik voel de stralen als kleine gouden speldjes op m’n huid prikken. Hier is het goed. Hier begint de lente. Behalve de zon gaat er niets boven Groningen.

