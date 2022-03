Column: Vlag & (be-)Lading

COLUMN – “Interessante invalshoek over de oorlog in Oekraïne, daar wil ik een bericht aan wijden”, was de reactie van een bevriende Stad-Groninger blogger. Zijn reactie was een van de vele reacties die bij me binnenkwamen, kort nadat ik een vier-regelig schrijfsel op mijn tijdlijn op Facebook geplaatst had.

‘Die Fahne hoch’ stond er als aanhef boven. Daarmee een directe link leggend naar het Horst Wessellied, met daaronder een afbeelding van een blauw-gele vlag geplakt die ik eerlijk ergens digitaal vandaan gesnaaid had. In het midden ervan was een naar links gekanteld, rechtsdraaiende swastika afgebeeld in een witte cirkel. Vooral het teken dat aangehaakt is aan een donkere tijd in de Europese en wereldgeschiedenis, en dat in combinatie met de vlag, maakte de pennen los en zette toetsenborden in beweging.

Het was niet alleen de blogger, ook andere (digitale) vrienden reageerden, verrast en nieuwsgierig naar het verhaal en de tussenliggende verbinding. Dat viel me niet tegen, ik heb gelukkig meer zelf-denkenden rond om mij heen verzameld die niet alles klakkeloos na-denken, aan-nemen en op-volgen. Kritisch zijn en blijven is de boodschap zeker en vooral in geval van oorlog, welke oorlog dan ook, want elke oorlog is het resultaat van misleiding en bedrog en een gesel voor de mensheid.

Of ik voor de blogger een aanpalend schrijfsel wilde maken dat hij dan zou plaatsen, liefst met die pakkende afbeelding erbij, en ja, aan die vraag wil ik zeker voldoen. Als vrijdenker, publicist en vredesactivist heb ik me de afgelopen vijf decennia verdiept in oorlogen en heb in de afgelopen 18 jaar iets van 700 lezingen en gastlessen verzorgd en het zal daarom ook zijn dat de vragenstellers mij aanklampten. Absolute kleur of smaak bestaat niet, evenzo is dat met waarheid het geval. De werkelijkheid omvat zowel miljarden waarheden als leugens, een enkele daaruit lichten en tot absoluut-en-enig verklaren is een absurditeit.

De vlag met gekantelde swastika bij het korte schrijfsel doelde op het nazisme, een aan het facisme verwante ideologie, die daarmee aan de Oekraïne gelinkt werd. “Zijn de Oekraïners de fascisten?”, vroeg de Stad-Groninger blogger. Dat is generaliseren en absurd, maar wel is het zo dat eenheden afkomstig uit en in Oekraïne gedurende WOII een onfrisse hand hebben gehad in massamoord en vernietiging. Niet absurd is dat een deel van het huidige militaire apparaat onweerlegbaar een absoluut fascistische inslag heeft en zich in de afgelopen acht jaren schuldig gemaakt heeft aan moord, marteling en verkrachting op ruim 13.000 burgers waar met name het AZOV-bataljon de handen aan vuil gemaakt heeft.

De afgelopen jaren heb ik daaraan geregeld wat aandacht op proberen te vestigen, de main-stream media laat daarin volledig verstek gaan. Wat we horen, lezen, zien, denken en menen te weten komt uit de overheidskoker waar onafhankelijke journalistiek al decennia uitgestorven schijnt te zijn. Is algemeen geweten dat Oekraïne bijvoorbeeld met stip genoteerd kan worden wat betreft mensenhandel, prostitutie en kinderporno? En dat de zich aan de macht gewrongen oligarchen van het land welhaast een criminele Maffiastaat gemaakt hebben met de Oekraïense burgers als lijdend voorwerp? Is algemeen geweten dat het aan Rusland grenzende Donbassgebied uitpuilt van (schalie)gas, olie en kolen? Een miljarden roebels c.q. dollars waardevol gebied waar begerige blikken op geworpen zijn?

Een gebied waarin zo’n 4 miljoen etnische Russen en Russisch-sprekenden zich thuis weten die door het overheidsapparaat min of meer als Untermenschen beschouwd worden, die zitten de over lijken gaande Grote Geldgraaiers letterlijk in de weg! Overbodige levensvormen die meer en meer elk recht ontnomen wordt, de taal, het onderwijs, de vrijheid en het leven. Een gebied dat bevolkt wordt door “1,5 miljoen onnodige mensen… die hoe gruwelijk het ook mag klinken, op korte termijn vermoord en opgeruimd moeten worden” zoals te zien en horen op de – met Nederlands en Amerikaans belastinggeld – gefinancierde Hromadske TV. Ausradieren, waar kennen we dat van? Weten wij als burgers daarvan? Zijn wij hierover door Den Haag geïnformeerd? Zijn wij het hier mee eens? Wat is onze kennis?

Al acht jaar lang worden de burgers in het Donbassgebied als schietschijf gebruikt en zijn daarbij ruim 13.000 burgers omgebracht, vrouwen, kinderen, bejaarden, met het infame AZOV-bataljon, geïntegreerd in de Nationale Garde, in de hoofdrol. De keren dat ik er aandacht aan besteedde op social media werden de foto’s geweerd, ze waren te gruwelijk en dat snap ik ook… Het is ook niet echt smakelijk om een aan flarden geschoten oma op het asfalt te zien liggen, met naast het lichaam een half opengewaaid en met bloed bespat plastic zakje waar de groente uitgerold is. Nee dat is niet fris, maar wat ook niet fris is, is dat er in al die jaren geen enkel protest te horen of zien was, geen burgemeester die de uit sympathie een vlag uithing, geen bestuurder in Den Haag die protest aantekende en het bewind in Kiev scherp aansprak.

Neem het tragische verhaal van de Familie Tuv, uit de plaats Gorlovka in het Donetskbekken. Het staat model voor het leed en overheidsgeweld dat 4 miljoen mensen al acht jaar moeten doorstaan. Het heeft in al die jaren niet geleid tot facebook-vlaggetjes-op-profielfoto’s, geen in Nederland verlichte molens, overheidsgebouwen of bruggen, 13.000 mensenlevens vernietigd en geen haan die er naar kraait!

De familie Tuv, in mei 2015 overvalt hen de rampspoed. Vader Yuriy, moeder Anna, dochter Katya, zoontje Lakhar en baby Milana, ze zijn achter het huis in de moestuin bezig, ze geven de planten water als de eerste granaat inslaat, Katya van 11 wordt voor de ogen van haar moeder uit elkaar gescheurd. In paniek vlucht de familie het huis in als de tweede inslag volgt, in de deuropening wordt vader Yuriy in stukken gereten, zijn ledematen van de romp gerukt. Lakhar wordt onder het puin bedolven maar overleeft, Milana en Anna worden vol geraakt door de granaatsplinters, de ogen van Lakhar zitten vol glassplinters en Anna haar linkerarm wordt verscheurd en later net onder de elleboog afgezet.

Geen geluid van protest, geen verontwaardiging, geen vlag te zien, geen scherpe veroordeling… Nee, niks. Maar dan barst massaal de verontwaardiging los – Rusland is aan het einde van haar geduld nadat acht jaar onderhandelen het moorden van burgers in het Donbass niet heeft kunnen stoppen. Ook dat is geweld, en ook daar komen mensen bij om. Oorlogen veroorzaken oorlogen, wapens brengen geen vrede, die brengen de dood, zo ook de 200 luchtdoelraketten waarmee minister Ollongren Oekraïne te hulp snelt…

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bert van Vondel. Bert is vrijdenker en oprichter van Stichting Vredesonderwijs Nederland. Als gastdocent geeft hij lessen in vredesonderwijs op basisscholen en middelbare scholen door heel Nederland. Bert schreef diverse boekwerken onder het pseudoniem van o.a. Fre Morel en Bertus Blommink.