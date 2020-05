Column: Vlees

COLUMN – Het schijnt zo te zijn dat velen, nu ze wat minder te doen hebben, veel meer eten. En dan vooral tussendoortjes. Nootjes, zoetigheid, dat soort dingen. Ook de alcoholische versnaperingen worden wat vaker tevoorschijn gehaald.

Ikzelf heb daar geen last van, doordat ik mijn hele leven al geen gluten eet. Dat doe ik niet omdat ik meedoe aan hip en eigenlijk ontzettend ongezond gezondheidsgedoe, maar omdat ik er echt buikpijn van krijg. Ook noten mag ik niet eten. Dan stik ik. Dat is eigenlijk erger dan een beetje buikpijn, maar gluten zit in meer dingen. Dus die glutenallergie noem ik altijd als eerste.

Door al mijn allergische reacties op doodnormaal eten houd ik eigenlijk helemaal niet van eten. Als mijn lichaam zonder eten zou kunnen, zou ik het zelfs best willen laten staan. Wat een zeeën van tijd heb je over als je niet meer hoeft te koken en te eten! Tussendoortjes eet ik al helemaal weinig, omdat er, toen ik klein was, maar weinig dingen waren die ik mocht. Tegenwoordig is er veel meer verkrijgbaar, maar ik ben het gewoon niet gewend. Ik ga er ook maar niet aan wennen, denk ik. Dan moet je het er allemaal weer af sporten. En sporten is nog erger dan eten. Gedoe.

Tijdens mijn dagelijkse loopje zag ik schapen. Grazend en sloom voor zich uitkijkend. Wat schapen altijd doen, zeg maar. Ik vroeg mij toen af of er in deze tijd ook meer vlees genuttigd wordt. Ja, een beetje luguber om je te bedenken, maar die lekkere shoarma liep onlangs nog in de wei.

In het nieuws was vorige maand namelijk dat we anders eten dan normaal. Meer gehakt. Dat is goedkoop en dat is toch een stuk aantrekkelijker dan een dure biefstuk. Tegelijkertijd wordt er dan weer geen vlees geleverd aan restaurants, omdat ze dicht zijn.

Wat ik me in dat weiland ook afvroeg is of de dieren ook doorhebben dat er iets aan de hand is. Ze zien veel minder auto’s voorbij rijden. Eigenlijk zien ze überhaupt minder mensen. Zouden ze zich rustiger voelen nu de wereld tot rust gekomen is, of waren ze altijd al de rust zelve? Of zijn ze te dom om er iets van te merken? Of is dit filosofisch gelul van mijn kant en maakt het die dieren geen klap uit?

Vlees eet ik wel, enkele keren per week. Ik zou best vegetarisch willen eten, maar een mens heeft vlees nodig. Als je dat niet eet, moet je vleesvervangers eten. Die zijn er wel glutenvrij (niet in overvloed overigens), maar dan zou ik mezelf nog meer beperkingen opleggen wat betreft eten. En die vleesvervangers zijn niet echt een smaaksensatie. Maar ik moet met m’n tijd meegaan. Ik moet me er misschien toch eens in verdiepen…

Over de auteur

Deze column is geschreven door Bas van der Heide. Bas is voornamelijk actief als artiest in Groningen en omgeving. Via zijn website kun je meer over hem lezen. Zijn columns verschijnen ook op anti-influencer.net.

Foto: Bas van der Heide