Column: Vliegbewegingen

COLUMN – Wie denkt Dick Benschop eigenlijk wel dat-ie is? Nou, ten eerste Dick Benschop natuurlijk. Meerdere opties zijn Faalhaas, Pechtold-kloon en Directeur/Schipholsloper.

Dick Benschop is de Dikkie Dick van de lage landen. Dikkie Dick is je beste poezenvriend die al je brokjes opeet. Heel veel brokjes. Vandaar z’n bijnaam ‘brokkenpiloot’. Dikkie Benschop is een nationale ramp. Er zijn er in Argentinië voor minder uit een vliegtuig gegooid. Dikkie Benschop heeft niks met mensen. Dikkie heeft niks met passagiers. Die lopen alleen maar in de weg. Gehypnotiseerd. Langs lege banden waar nooit een koffer op staat.

Dikkie houdt alleen maar van Dikkie. En van z’n platinum VIP-card. Zo’n kaart geeft macht. Je stijgt ervan op. Boven jezelf uit. Boven Schiphol. Boven schuifelende apathische burgers. Die zich vier uur eerder op de luchthaven moeten melden. Om te horen dat ze beter in het Amsterdamse uitgaansleven kunnen duiken met een dikke joint. Dat je daarmee eerder los komt van de grond dan een Boeing 747.

Dikkie Benschop z’n carrière is één grote duikvlucht. Staatssecretaris was hij onder Kok III, maar na de desastreus verlopende verkiezingen voor de PvdA trok hij zich terug. Zo nu ook. De situatie op Schiphol stond gelijk aan een chaotische volksverhuizing. Maar Dikkie was in geen velden of (lucht)wegen te zien. Het bleek dat-ie de afgelopen tijd het land meerdere keren had verlaten. Een gesloopt Schiphol achterlatend. En er is meer onvrede. Benschop mag graag luxe dineren, maar z’n passagiers vreten kouwe gehaktballen uit de tax-free muur. Wat vind je daar nou zelf van Dick Pic? Een lauwe kop koffie en een kouwe gehaktbal voor €23,95. Dan spuit de schaamte toch van je blotebillengezicht.

Even later ontdekt de Telegraaf dat Benschop met vrouw en kinderen heeft ingecheckt op een vlucht naar Porto. Vanaf z’n eigen faalhaven. Een vlucht voor een vlucht dus. Hij had zich toch op z’n minst nuttig kunnen maken door koffers te zoeken. Er waren er genoeg. Grote massa’s koffers. Schiphol leek wel een concentratiekamp. Opengemaakte koffers met bezittingen eruit. Had excuses gemaakt Dikkie. Gewoon strak in de camera kijken en zeggen; “Sorry voor het ongemak”. Dat moet toch kunnen voor vijf ton per jaar. Toch?

Bij welk ander bedrijf kunnen dit soort mensen deze wanprestaties leveren en zonder oprotpremie blijven zitten? Dit is een speciale regeling voor sneue ex-politici die aan een baantje geholpen moeten worden. En welke bedrijven lenen zich daarvoor? Juist, de bedrijven die voor 90% in handen zijn van de staat en de gemeente Amsterdam. Geen corrupte in Nederland? Pfffff, maak je riemen maar stevig vast. Die klap komt hard aan.

Ik had van Dikkie Benschop verwacht dat-ie de macht greep. De Wolkenridder zou worden op aarde. De man die een coördinator zou zijn voor alle vliegbewegingen. God, O God. Stakend bagagepersoneel. Antoni Fokker zou zich omdraaien in z’n graf. Dikkie niet. Dikkie drinkt op tien kilometer in de Business Class een Prosecco en kijkt tevreden naar z’n bubbels en naar het gepeupel in de Economyclass. Ding Dong. Last call for mister Bischop. Kan iemand hem in zo’n ellendige rolkoffer proppen en ‘m een weekje over de klinkertjes op de Dam rondsleuren? Don’t be a Dick, Dick. Ben benieuwd wie Dikkie gaat opvolgen. Zal wel weer een andere champagne PvdA’er worden.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers