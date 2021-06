Column: Voetbal

COLUMN – Mocht de wereld ooit vergaan, dan hebben we altijd nog voetbal.

Voetbal is het antwoord op alles. Armoede? Voetbal. Oorlog? Voetbal. Ziekte? Voetbal. Wij zijn allemaal voetbal en voetbal is van ons allemaal. Vergeet alle zogenaamd belangrijke dingen; het enige dat er écht toe doet in deze wereld is voetbal.

Nu de coronacrisis ten einde loopt is het tijd voor voetbal – logisch. Wat zouden we anders moeten? Voetbal verbroederd zo lekker, al het racisme in dit universum verbleekt er spontaan bij. Wij zijn allemaal oranje. Ik herhaal: wij zijn allemaal oranje. Ik, de slager, Máxima, de koning, Clarence Seedorf, Jaap van Dissel. Oranje is voetbal, voetbal is oranje. Voetbal is Frank Lammers in een campingstoel met een biertje in de hand. Heel Nederland is Frank Lammers, heel Nederland is voetbal. We juichen voor oranje. Ik herhaal: we juichen voor oranje. O voetbal, waar zouden we toch zijn zonder jou? Voetbal draagt zo lekker bij aan van alles en nog wat. God schiep de aarde, en toen kwam voetbal. De supermarkt is voetbal, de tv, de krant, de straat, de stad. Alles is voetbal, voetbal is alles. Voetbal is oranje hagelslag op een witte boterham en plaatjes tussen de wokkels.

Voetbal is een leeuw, de leeuw is voetbal. We roepen met zijn allen: Hup Holland hup. Ik herhaal, met zijn allen: Hup Holland hup. Voetbal werkt zalvend. Waar diplomatie stopt, begint voetbal. Voetbal is de snelste weg naar wereldvrede. Vervang wapens voor doelpalen en alle brandhaarden gaan in rook op, geef de armen voetbal en ze worden rijk. Voetbal is oranje hoezen over de buitenspiegels, voetbal is slingers in de straten. Voetbal is oranje tompouces in de koeling en vlaggetjes in kaasblokjes. Voetbal is een volle talkshowtafel, voetbal is aangepaste bierlogo’s en oranje luchtbedden in het zwembad. Voetbal is witte plastic stoelen bij de campingreceptie. Voetbal is Christiano Ronaldo in een shampooreclame, voetbal is de stem van Frank Snoeks op een broeierige zomeravond. De stem van Frank Snoeks is voetbal.

Nog een weekje wachten en alles is oranje, nog een week geduld en alles is voetbal. Niets doet er meer toe, behalve voetbal. Voetbal, voetbal en nog eens voetbal. Bouw stadions, prik doelpalen in de grond, teken lijnen in het gras en alles komt goed. Deel vooral voetballen uit, in achterstandswijken, in oorlogsgebieden. Meer heb je niet nodig. Laat mensen in godsnaam voetballen, daar profiteren we allemaal van. Laat ons Nederlanders juichen tot we erbij neervallen, zend reclames uit met bekende spelers, verzin spaaracties, versier de wijken, toeter tot we doof zijn. Het maakt niet uit, zolang we maar voetbal hebben. Geef voetballers alle podia die er zijn, plaats ze op een voetstuk. Ze verdienen het. Vraag ze om hun mening, laat ze columns schrijven, boeken uitbrengen, commentaar geven. Het maakt niet uit waar het over gaat. Vliegramp? Vraag een voetballer. Klimaatverandering? Vraag een voetballer. Racisme? Vraag een voetballer. Reserveer het pluche in Den Haag, hou het vrij voor een voetballer. Voetballers hebben overal verstand en dat mogen we gerust weten. Voetballers zijn heilig, geef ze een standbeeld. Daar hebben ze recht op. Zend een extra journaal uit zodra ze omvallen. Dat is niet meer dan normaal.

Wij Nederlanders, wij juichen en buigen wel. We klappen onze handen stuk, schreeuwen de stemmen schor. Waren we allemaal maar voetballers, dan zag deze wereld er een stuk beter uit. Vergeet alle ellende, laat die prikken maar zitten. Het virus heet voetbal, een vaccin is er niet.

Foto: Derek Hogeweg