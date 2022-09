Column: Volgende keer stop ik in Bottrop

COLUMN – Tijdens de anderhalve week Landal Hochwald leek Nederland ver weg.

De parkeerplaats bij de receptie en de voertaal in het zwembad hielpen me dagelijks uit de droom. We bevonden ons in het epicentrum van een Nederlandse enclave. Een blokje kaas, verstopt in een gigantische curryworst. Overal fietsendragers en dakkoffers. Alsof het zo moest zijn kwamen we onze buren (Nederlanders natuurlijk) overal tegen. Bij de kassa van de REWE, in een speelgoedwinkel in Trier, op een parkeerplaats aan de Saar. Tot een gesprek kwam het nooit. Het bleef bij vriendelijk groeten en een blik die, zeker bij de derde ontmoeting in korte tijd, iets zei als: jullie ook weer hier? Ja, wij ook weer hier. Net als de rest van Nederland.

Ik had even weinig behoefte aan Nederlanders en aan Nederland in het algemeen. Dat heb ik overigens altijd in het buitenland. Het negeren van het nieuws hield ik nog geen vierentwintig uur vol. Al snel won mijn nieuwsgierigheid het van de 4G-verbinding. Meteen spijt: er was natuurlijk helemaal geen nieuws. Behalve iets met een leegstaand hotel en een paar boze tukkers. Niets om je druk over te maken tijdens een zomervakantie. Op WhatsApp-berichten reageerde ik alleen wanneer me wat werd gevraagd en gelukkig gebeurde dat niet vaak. Mijn Samsung-toestel deed vooral dienst als camera tijdens de diverse wandelingen door de prachtige Hunsrück.

De reis naar Kell am See verliep zoals voorspeld: geen problemen tot Bottrop, daarna doffe ellende. Klopte precies. Kort voor Dreieck Bottrop liep het vast (Stau!) en pas halverwege de Eifel werd het weer een beetje rustig. In de omgeving van het Ruhrgebied zijn alle steden aan elkaar gelijmd. De ring van Oberhausen is ook meteen de rondweg van Duisburg, Essen gaat geruisloos over in Dortmund. Na afloop van de vakantie kwam ik erachter dat er in Bottrop een bijzonder uitkijkpunt is, waar je een geweldig uitzicht hebt over de regio. Bij helder weer kun je zelfs de skyline van Düsseldorf zien. Had ik het maar geweten, dan hadden we die twee uur file beter kunnen besteden.

