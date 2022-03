Column: Vrouwen met ballen

COLUMN – Terwijl er een echte oorlog woedt, met echte kogels, en echte doden, maken wij ons druk om Sahara zand op onze auto. Man, man, man, wat een volk zijn we toch. Met een premier die het tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft over de ‘gouden bitterbal’. En dat voor een man zonder ballen. Zelfs zonder bitterballen.

Iedere dag worden we blootgesteld aan gekkies. Van het Lil’ Kleine-gevaar tot en met het Willem Engel-gevaar. Er bestaat ook het Talpa-gevaar, met daarbij het uiterst gevaarlijke supertrio; Borsato, Rietberger en natuurlijk Ali B. Maar het meest knetterende gevaar komt van de partij Volt. Iets wat zou meedeinen op een kabbelende waterpartij, is uitgedijd tot een tsunami in de Haagse hofvijver. Wat een soap. Wat een apenkermis. Volt zet umlaut-girl Nilüfer Gündogan definitief uit de Tweede Kamerfractie. Ook wordt ze geroyeerd als lid. Lekkere frisse jonge partij, dat Volt. Leve de politiek!

We hadden het al zien aankomen. Het is weer veel van hetzelfde. In plaats van te regeren en de kiezer te bedienen, ettert het bij Volt als een zwerende vinger. Met in de hoofdrollen draaikonten Dassen en Koekoek. Deze schutterende partijprominenten zetten zichzelf voor aap en hebben dat nog geeneens helder voor ogen. Mevrouw Marieke Koekoek kan niet meer samenwerken met Gündogan, zegt ze zelf. “Omdat Gündogan op een onprettige manier met mensen omgaat.” Gelukkig weten ze bij Volt hoe je wel met collega’s moet omgaan. Ze gooien Gündogan eerst uit de fractie. Bieden daarna na de verloren rechtszaak excuses aan en gooien haar vervolgens uit de partij. Echt chique. Zeg maar gerust een blamage.

Als je tegenwoordig de woorden ‘omgangsvormen’ en ‘grensoverschrijdend gedrag’ leest, weet je meteen hoe laat het is. In dit geval vijf voor twaalf. Gündogan zou zich volgens klachten schuldig hebben gemaakt aan onder meer intimidatie, ongewenste seksuele avances en tikken op de billen. Ja, da’s in deze kuise bananenmonarchie tegenwoordig not done. Mannen tikken het liefst vrouwen op de billen. Maar wat als een vrouw terug tikt. Dan springen bij Volt de vonken eraf. Zijn ze niet gewend. Een vrouw die ze de baas is. Die het af een toe op een zuipen zet. Die zelfs zeurt om een beurt. Een vrouw met ballen. Of zit er bij Dassen en Koekoek een diepgewortelde jaloezie ten opzichte van Gündogan? Want laten we eerlijk zijn, Gündogan heeft meer uitstraling en charisma in haar pink dan die twee afgegoten aardappeltjes in hun hele lijf.

De advocaatjes Knoops en Knoops waren ook van de partij om Gündogan bij te staan in heftige tijden. Geert-Jan met z’n zuinige mondje. Carry de prater vol emotie. Zouden ze het ooit hebben over een speelse tik op de billen, vraag ik me af. Dat Carry in de slaapkamer voor hij z’n pyjama aantrekt hem met vlakke hand op z’n billen slaat. “Wat doe je nou?”, vraagt hij verschrikt, z’n billen inspecterend. “Er zit geen leven meer in jou, Geert-Jan. Pak me weer eens lekker zoals vroeger, ruige beer.”

Misschien moeten die 13 Volt engnekken met hun 13 aanklachten eens de publiciteit opzoeken. Johan Derksen heeft ze uitgenodigd om bij ‘Vanavond Inside’ hun misnoegen te uiten. Let maar op. Eerst huilie-huilie doen, maar dan niet komen opdraven. De politieke mannetjes. De wijsneuzen met de grote babbels. Zonder das en met de gecoiffeerde haartjes. Met de glimmende bolide en de Van Bommel-laarsjes. De zonnebril op het voorhoofd. De mannen van de wereld. Kruipen weg voor een vrouw met ballen.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers