Column: Waanzin

COLUMN – Gisteren stonden er al twee Zwarte Pieten bij Akwasi voor z’n huis in Weesp. Als dat geen humor is beste Sinterklaas.

Het leukste kinderfeest is weer begonnen en dat zullen we weten. Lekker je schoen zetten en hopen dat ie er de volgende dag nog staat. Ik moet eerlijk bekennen. Ik ben nog steeds een dikke fan van Zwarte Piet. Zwarte Pieten zijn zo gaaf. Ze lachen altijd en kunnen goed dansen. Net als echte zwarte mensen. Mijn moeder zag dat vroeger al bij AVRO’s Top Pop. “Wat zijn die zwartjes toch lenig, zei ze. Net aapjes”. Ze bedoelde het lief. Na haar dood bleek dat ze 15.000 euro had nagelaten aan Stichting AAP.

Al jaren hebben we last van zwarte buitenlandse roeptoeters die menen bij ons iets te moeten veranderen. Vreemd genoeg komen deze deugmenschen vaak uit een land waar ze de Zwarte Pieten nóg zwarter schminken. In Nederland komen ze alleen om te drammen drammen drammen. We mogen potverdomme niks meer. Geen Zwarte Piet geen Grijze Piet geen Schoorsteenpiet en geen Roetveegpiet. We hebben de negerzoen en moorkop al ingeleverd mensen. En Zwarte Piet zijn we nu ook kwijt.

Ik geef het toe. We hebben verloren. We zijn te gast in ons eigen land. Als je pro Piet bent ben je een vuile racist. Als je 25 jaar lang leuke familieavonden hebt gehad met een Zwarte Piet ben je ook een vuile racist. En ook als je geen vuile racist bent ben je alsnog een vuile racist omdat je niet weet hoe het is om zwart te zijn.

In stilte nadenken over hoe migranten ons land overnemen is kansloos met je nieuwe bladblazer, kettingzaag en hogedrukreiniger. En wat doe je als zelfs Facebook en Google je tegenwerken. Dan is er gelukkig altijd nog de bibliotheek. Daar waar je literatuurvrienden je met raad en daad bijstaan. Dat dacht ik tenminste. De bieb is verworden tot een kneuzen ontmoetingsplaats. Met een kopje anijsthee en lekker klessebessen over blokfluiten. De bibliothecaresse is ondanks haar leeftijd dezelfde gebleven. Alleen draagt ze nu een grotere corrigerende slip.

Een vriend van me kreeg een relatie met zo’n juffrouw. Duurde nog geen week. “Ik had het boek snel uit”, zei hij. Nu gaan diezelfde leesmutsen in opdracht van bibliotheekdirecteurtje Anton Kok alle historische Zwarte Piet boeken verbranden. Welkom in Berlijn 10 mei 1933. De waanzin ten top. Zullen we dan ook meteen de Tweede Wereldoorlog docu’s en films verbranden. Doen we de Eerste Wereldoorlog er gratis bij. Vergeet de Koran, de Bijbel en de Thora niet. Zijn we tenminste snel van die geloofswappies af. En wat dacht je om het slavernijverleden totaal in de fik te steken. Plus de Gouden Eeuw en de Holocaust. En als klap op de vuurpijl alle terreur aanslagen gepleegd door moslims de afgelopen 25 jaar. Want we kunnen die arme moslims dat niet eeuwig blijven aanrekenen.

We deden het met standbeelden. We doen het nu met boeken. Onze geschiedenis wissen. Albert Kok is de Mussert der lage landen. Het maakt hem niet uit of het merendeel van de Nederlanders pro Piet is. “Sommige zien facisme ook zitten. Maar ik bedoel dat een smal deel niet ons beleid kan bepalen”. Hij vergeet gemakshalve dat het precies andersom zit. Kick Out Zwarte Piet laat zien dat het heel goed mogelijk is dat een smal deel ons beleid bepaalt. Als je maar hard genoeg dramt. Albert Kok is dus een gluiperd van het zuiverste water. En een gevaarlijke ook. Heinrich Heine schreef het al in 1823: “Dort Wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen”. En de geschiedenis bewijst zijn gelijk.

