COLUMN – Wat als het Capitool afgelopen woensdag door zwarte Amerikanen was bestormd?

Wat als, wat als. Wat als de wereld eerlijk was? Wat als Pino niet blauw maar bruin was. Wat als er in de ochtend van 11 september 2001 in het WTC een ontruimingsoefening was? Wat als, wat als. Wat als Samson zonder Gert was? Wat als Marco Kroon nog een held was? Wat als, wat als. Wat als Frankrijk in het noorden lag en Noorwegen in het zuiden? Wat als er geen Twitter was? Wat als bami ook zonder saté lekker was?

Wat als, wat als.

Wat als de Estonia op 28 september 1994 nooit vertrokken was? Wat als Rusland betrouwbaar was? Wat als Bill Cosby nog gewoon een gezellige kindervriend was? Wat als, wat als. Wat als corona alleen een lekker biertje was? Wat als negenennegentig procent van het nieuws onzin was? Wat als Bassie zonder Adriaan was? Wat als #metoo geen hype was? Wat als, wat als. Wat als de V&D de Bijenkorf was? Wat als het leven altijd leuk was? Wat als het verleden de toekomst was? Wat als de hemel de aarde was? Wat als de Brexit verstandig was? Wat als de Titanic nooit gezonken was? Wat als, wat als. Wat als Nieuw-Zeeland niet zo ver was? Wat als Camiel Eurlings nu premier was?

Wat als Medemblik een metropool was?

Wat als, wat als. Wat als FC Groningen Real Madrid was? Wat als het nieuwe normaal het nieuwe gek was? Wat als Fluitsma zonder Van Tijn was? Wat als doordeweeks het weekend was? Wat als het gras niet groen maar grijs was? Wat als Jim de winnaar van Idols was? Wat als Famke Louise een wiskundige was? Wat als de koning gewoon een burger was? Wat als een frikandel een kroket was? Wat als dit niet de Groninger Krant maar het AD was? Wat als Kudelstaart de hoofdstad was?

Wat als, wat als.

Wat als Annechien Steenhuizen een man was? Wat als zwart het nieuwe wit was? Wat als belasting betalen leuk was? Wat als een cavia een konijn was? Wat als het gaspedaal de rem was? Wat als Netflix Whatsapp was? Wat als de maan Mars was? Wat als liefde haat was? Wat als Parijs New York was? Wat als de Tour de France Wimbledon was? Wat als Ferdinand Grapperhaus nog vrijgezel was? Wat als dom slim was? Wat als, wat als. Wat als de tv de radio was? Wat als leuk vervelend was?

Wat als Robert ten Brink een arrogante kwalbak was?

Wat als Hyves Facebook was? Wat als een stoel de tafel was? Wat als afvallen aankomen was? Wat als rennen slenteren was? Wat als een vliegtuig een veerboot was? Wat als landen opstijgen was? Wat als Michael Jackson nog in leven was? Wat als papier plastic was? Wat als hout ijzer was? Wat als vierkant rond was? Wat als plassen poepen was? Wat als een zwaan een gans was? Wat als de Martinitoren de Euromast was? Wat als koud warm was?

Wat als, wat als.

Wat als een appel een peer was? Wat als roken gezond was? Wat als alcohol verboden was? Wat als Adam nooit met Eva was? Wat als de Action de Blokker was? Wat als wijn bier was? Wat als Texel geen eiland was? Wat als de VAM-berg de Mont Ventoux was? Wat als het dak de vloer was? Wat als de aarde plat was? Wat als oorlog vrede was? Wat als morgen gisteren was? Wat als deze column niet zo vermoeiend lezen was? Wat als, wat als…

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: Derek Hogeweg