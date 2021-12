Column: We hebben net een film toegevoegd die jij waarschijnlijk goed zult vinden

COLUMN – Netflix weer, ze kennen me inmiddels daar in Californië.

Alsof je binnenloopt bij de snackbar om de hoek en niets hoeft te zeggen. ‘Weer een grote patat oorlog met een frikandel speciaal, en een grote patat stoofvlees met een kroket? Oh ja, we hebben nu ook eierballen, die zult u vast lekker vinden!’ Netflix-logica. Je klikt een keer per ongeluk op een berenklauw en krijgt vervolgens wekelijks een overzicht van de nieuwste kipcorns.

Netflix behoort tot de winnaars van deze crisis. Mocht medio 2022 duidelijk worden dat COVID-19 een vooropgezet plan was, een zogenaamde inside job, dan durf ik de namen van de anonieme investeerders wel te raden. Netflix, Thuisbezorgd.nl. Bol.com. XHamster. Thuiswerken? Ja ja… Ik hoor de laatste tijd steeds vaker kantoorklerken klagen dat ze het niet meer trekken, dat thuiswerken. Volgens de staafdiagrammen van Pornhub valt dat wel mee. Zoekgeschiedenis liegt niet. Robijn doet de was bij… Pornhub. De hoeslakens zijn ronduit ranzig, desondanks treft Robijn louter vrolijke gezichten. Een veertiende maand, winstdeling, elke maand taart na de presentatie van de cijfers. Een gigantisch kerstpakket. Personeelskorting. De medewerkers zijn unaniem lyrisch, Pornhub is een Great Place to Work in tijden van pandemie.

Netflix heeft een film toegevoegd, ik vind ‘m waarschijnlijk goed. De film heet 2022. Het gaat over de Maya’s, ze hebben een fout gemaakt. Een rekenfout. De Maya’s zaten er tien jaar naast; niet 2012, maar 2022 is het jaar van de verdoemenis. Foutje moet kunnen. Geniet nog maar van deze Kerst, er komt geen volgende. Volgend jaar rond deze tijd zijn we er geweest. Volgens de film, dan. Hoe dat einde er precies uitziet? Iets met paddenstoelenwolken en stof. Heel veel stof. In de film voelt het volk zich misleid wanneer blijkt dat de dictators democratisch gekozen zijn. De boeven hebben geen exotische namen maar heten gewoon Mark, Hugo. Boris, Olaf, Alexander. Namen die je buurman kunnen zijn. In de film, ik zeg het er steeds maar even expliciet bij, zijn de mensen het beu. Ze pikken het niet meer. Op wappiaanse wijze forceert de minderheid een opstand, de kettingreactie is desastreus. Kortom: wat begint met stokken eindigt met paddenstoelen. Hoofdrollen: Liam Neeson, Gwyneth Paltrow, Forest Whitaker.

Verder zal ik niets verklappen. Er is ook al een sequeel in de maak, die gaat 2050 heten en begint zo: de stofwolken zijn opgetrokken, alles is kapot, op één restaurant na. We zien een man van zevenentwintig. Hij is geboren in de schuilkelder, kruipt langzaam naar buiten, kijkt verwonderd om zich heen. Voor het eerst in zijn leven ziet de man een gebouw. Een restaurant met daarnaast een paal en een grote gele M. De man duwt tegen de deur, loopt naar binnen. Net wanneer hij vermoedt alleen op de wereld te zijn verschijnt plotseling een jongen met een donkerblauw petje. ‘Welkom bij McDonald’s, mag ik uw QR-code alstublieft?’

Over de auteur

Deze column is geschreven door Derek Hogeweg. Derek is programmamaker bij OOG Radio en fanatiek wielrenner. Zijn columns gaan over uiteenlopende onderwerpen. In alle gevallen betreft het de mening van een lange man.

Foto: John-Mark Smith/Pexels