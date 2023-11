Column: Wildersland

COLUMN – Later zullen ze vragen waar u was tijdens die exitpoll, woensdagavond om 21.00 uur.

Je hebt leuke avonden, gedenkwaardige avonden, historische avonden en straks Sinterklaasavonden met heel veel Zwarte Pieten. Alles wordt weer prettig normaal. De enige verandering is dat je nu wat jankende GroenLinksers hebt voor de NPO-camera. Want wat lieten sommige partijen zich kennen zeg. Die zalvende knuffelsessie van bolle Frans was tenenkrommend. Maar de Oscar ging dit jaar naar het Denk-lid Abdellah Dami: “Dit voelt als mijn 9/11…”

Zijn natte ogen van de krokodillentranen maakte het de Wilderwinst uitermate de moeite waard. En dan kun je wel op de Dam een solidariteitsoptocht organiseren met kaarsjes en elkaars handje vasthouden, maar het zijn wel 2.5 miljoen mensen die op Geert Wilders hebben gestemd. Er dat zijn echt niet alleen fascisten, racisten en xenofoben, maar artsen, professoren, banketbakkers en Gerard Joling. Kortom, hele normale mensen.

Het dorp Ter Apel gaat kapot aan overlastgevende asielzoekers. En zo gaan er nog veel meer kapot. Budel, Maarheeze, Hardenberg, Nieuw-Weerdinge, Emmen, Kampen, Nijmegen… Wat een ellende voor deze inwoners. Wat een verdriet. En als je op een feestje zegt dat het afgelopen moet zijn met die instroom, ben je een racist.

Wilders, scherpe debater, gepokt en gemazeld, haalde 37 zetels met 3 euro campagnegeld. Kreeg op het goede moment wat extra zuurstof van ‘premier’ Dilan. “Samenwerking met Geert sluit ik niet uit”, zei ze bij de start. We schrokken thuis van zo weinig hersens. D’r zit sowieso niet veel vlees aan Dilan. Ze werd later ook terecht te licht bevonden. “Ik sta aan jouw kant”, riep ze. Dat geldt niet voor Rob Jetten, want die is juist van de verkeerde kant. Helemaal niet erg hoor. Vroeger te lang aan de borst. Nu te lang aan de worst.

Gelukkig kreeg ons Robje steun van de kinderboekenschrijver Jan Terlouw. Jawel, Jan Terlouw. Die leeft dus nog. “Wat een man, wat een lijsttrekker, ik ben een groot fan van hem”, zei Terlouw die, keek alsof de wereld zou vergaan zonder een stem op Rob. En wat blijkt, met 15 zetels verlies krijg je schilfers op je neus. Gelukkig gebruikt Robje dezelfde dag-crème als mama. “Maar ach, in dit vak moet je een dikke huid hebben”, roept hij met hoge gilletjes.

Wilders had ook mazzel dat Timmermans pas zijn beste redevoering hield toen de stemmen al in waren geteld. Man, man, man, die Klaver en Timmerfrans, wat een sneuneuzen. De snottebellen van links. Oreren dat er mensen door de PVV worden uitgesloten. Maar gemakshalve vergeten dat ze jarenlang tijdens het Rutte bewind miljoenen PVV stemmers zelf hebben geboycot. Timmermans, de omhooggevallen goeroe. Met een buik als een gehaktbal die net zo vet is als z’n wachtgeld. Wat zou het geweest zijn. Onderschatting? Z’n opgeblazen ego? De nieuwe zonnepanelen op zijn miljoenen huis? Het toverwoord is: bestaanszekerheid. Mensen willen dat hun problemen worden opgelost. Mensen zijn ‘t zat. Mensen hebben zorgen. Mensen voelen zich in de steek gelaten, niet serieus genomen.

Het gaat over geen woning, immigratie, dure zorgkosten, dure boodschappen, dure brandstof, dure energieprijzen. Fuck het klimaat en de stikstof-sprookjes. Wat heb je aan opwarming als je geen ijsje kunt kopen omdat je portemonnee leeg is? De kiezer heeft niet alleen het stembiljet ingevuld, maar het uitgeschreeuwd: “We willen over rechts, rechts, rechts.” En werk in godsnaam mee aan een coalitie, Dilan. Anders loop je gevaar dat de VVD meer dan alleen de verkiezingen verliest.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers