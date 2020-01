Column: Wippie

COLUMN – In deze wekelijkse column schrijft Ronny Lammers over onderzeebootvrouwen, verkeersbordvrouwen en pandavrouwen.

Er was deze week geen ontkomen aan. Het ging natuurlijk weer eens over vrouwen. Dit keer vrouwen die onderduiken. Niet uit angst, maar in een onderzeeër. De marine wil dit jaar met een gemengde bemanning gaan varen. Zeg maar een soort Operatie Petticoat. Zo’n zinkende sigaar zonder raampjes. Nou eens geen dames met hoofdpijn maar keiharde actie. Gewoon tussen het aanbrengen van mascara en lippenstift wat torpedo’s afschieten. Opspattende girlpower.

Ook in de douche. Vrouwen willen privacy dus een deur en geen douchegordijn. Probleem is dat als je diep duikt de boot kleiner wordt en de deur niet meer opengaat. Gelukkig hitsige matrozen genoeg om de naakte onderzeemeerminnen te bevrijden. Gutteguttegut. Als de periscoop maar in de broek blijft tijdens dat kontengeknijp. Zeker met een vrouw en kinderen thuis. Voor je het weet staat je schoonmoeder aan de wal herrie te maken.

Hopelijk houden ze in Eindhoven wél het hoofd boven water. Neem Marjolein Senden, raadslid van de PVDA. Die wil de helft van alle mannetjes op verkeersborden en verkeerslichten vervangen door vrouwelijke varianten. Manmanman wat krijg je toch vreemde ideeën als je niks anders te doen hebt. Straks staan er borden bij de oversteekplaatsen met vrouwen, zwangere vrouwen, giga zwangere vrouwen, lesbische vrouwen, vrouwen in een rokje en natuurlijk vrouwen in een boerka.

Eindhoven wordt dus een echte kutstad. En dat door gulle Marjolein met andermans belastingcenten. 108 euro per bord ex plaatsing. En er zijn zo’n 22.000 borden in dat provinciegat. Je lekker bezighouden met randzaken terwijl heel Nederland naar de kloten gaat. Ik breng die oude vrouwtjes zelf wel even naar de overkant. Zelfs als ze niet willen. Echt kei gaaf jonguh…

Zet een hek om Nederland en je hebt in één klap de grootste psychiatrische instelling ter wereld. Om Ouwehands Dierenpark staat ook een hek. Daar laat een pandawijfje die lijkt op Claudia de Breij zich dekken door een playboypanda. Heel zwart wit allemaal. Juist in dit kuise land waar op het strand de bovenstukjes aanblijven en de dames in een harnas naar bed gaan zijn we getuige van keiharde pandaporno.

Ma Panda is per jaar drie dagen tochtig. Ik ken mannen die dat bij hun vrouw ook zo graag zouden zien. Enfin, Pa Panda voelt een wippie aankomen door flink aan haar mutsje te snuiven. Is dat niet prachtig. Het wonder der natuur mensen. Terwijl ik er zelf niet van hou om mijn neus in andermans zaken te steken.

Ik hoorde laatst dat een mannetjes Panda twee maal per jaar met een willekeurig vrouwtje van bil mag. Kijk. Dat noem ik nou een bofkont.

Foto: Ronny Lammers