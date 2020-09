Column: Woordkunstenaar

Ik ben een woordkunstenaar. Ik laat menig hart huilen van ontroering. Tref meteen de gevoelige snaar. Ik schilder met woorden. Of boetseer de letters tot een liefdesepos. Mijn zinnen klinken als de zachte klanken van een zoete melodie, meedeinend op het glinsterende water van de avondzon. Sommige woorden behoeven geen zin. Een krachtig woord zegt genoeg. Test hier uw inbeeldingsvermogen:

Moorkop, negerzoenen, blanke vla, jodenkoeken, zigeunerschnitzel, roetmop, zwartkijker, uitzettingsbeleid, asieladvocaat, Ankie Broekers Knol, onderwereldrappers, Ronnie Flex, Boef, Moriaantje, parasolletje, kroeshaar, mondkapjesrichtlijnen, gebarentolk, HEMA, genderneutraal, brommermarokkanen, Grapperhaus, Grapperwaus, flapdrol, droplul, schoonmoeder, droeftoeter, knuffelallochtoon, hufterproof, randdebielen, snotneusbesluit, toedeledokie.

Ik bevind me als mooischrijver in goed gezelschap. Bijvoorbeeld van woordtovernaar Akwasi. Deze stoere rapper stamt af van de rijke Ashanti uit Ghana. Die verdienden in vroeger tijden hun geld met het verkopen van arme Ghanezen aan slavenhandelaren. Akwasi is een terechte aanwinst voor bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest. Ons kinderfeestje was wat ingedut maar Akwasi blaast het nieuw leven in. Natuurlijk bedoelt hij dat ‘in het gezicht trappen van Zwarte Piet’ niet serieus. Hij weet ook wel dat dit Nederland is. Het land waar alle gekleurde mensen asiel kunnen aanvragen. Maar Zwarte Piet niet eens een weekje mag blijven.

En dat Akwasi 500 euro zet op het hoofd van Sinterklaas is allang achterhaald dankzij de kogelvrije mijter. Nee, onze woordkunstenaar is de beroerdste niet. Daarbij krijgt hij veel steun uit de politiek. Jesse Klaver vind hem geweldig en zelfs Min-Pres Rutte zegt dat Zwarte Piet; “niet meer kan”. En of het allemaal niet genoeg is kreeg Akwasi deze week een prijs. Bij de NPO FunX Music Awards. Hij kreeg hem voor zijn strijd tegen racisme. Je verzint het niet. Ik zou meteen maar een pand aan de Herengracht ontruimen. Akwasi heeft daar recht op. “Die grachtenpanden zijn gebouwd over de ruggen van slaven”, zegt hij. En nu wordt ook nog zijn Zwarte Piet kopschopper zaak geseponeerd. Een kwestie van sorry zeggen plus een wel heel aardige Officier van Justitie Jacobien Vreekamp. En laat Jacobien nu ook in het bestuur van het MDRA (Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam) hebben gezeten. Samen met KOZP (Kick Out Zwarte Piet) voorman Mitchell Esajas. En laat die nou weer dik bevriend zijn met Akwasi. En dan kijken politici verbaast als Wilders Nederland een bananenmonarchie noemt.

We kunnen wel vaststellen dat de wijze waarop het racismedebat wordt gevoerd zal leiden tot verdere polarisatie. De discussie over discriminatie is compleet uit de hand gelopen. Denk aan het bekladden en omvertrekken van standbeelden. Activisten willen hun grote morele gelijk afdwingen en andersdenkenden de mond snoeren. Zelfs Facebook knalt Zwarte Piet foto’s van uw tijdlijn. Hoe heeft het zover kunnen komen. Dat zelfs een woordkunstenaar sprakeloos is.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers