Column: Wopke

COLUMN – En ik maar denken dat ik teneergeslagen was vanwege die dodelijke zomerhitte. Bleek Wopke Hoekstra de boosdoener te zijn. En ik weet ‘t zeker. Het komt nooit meer goed.

Neem alleen al het inkorten van de werkloosheidsuitkering. Weet u nog wel? Hij vond de tijd gekomen om de uitkering van twee naar één jaar in te korten. “Om de levensvreugde weer terug te brengen”. Mijn kaketoe krabde zich bedenkelijk op z’n kop. “Levensvreugde levensvreugde m’n reet”, krijste hij vanaf z’n stok.

Daarna wilde Wopke dat het rijk moest meefinancieren aan Thialf. Inderdaad de ijshal waar hij illegale rondjes schaatste met Sven Kramer. Misschien reed Wopke zelf wel eens een scheve schaats. Als goed opgevoede remonstrant. Die knijpen de kat wel vaker in het donker. Voorlopig knijpt hij alleen z’n Lieselot. Leuke meid. Als ze maar niet dat rode pakje van Prinsjesdag aantrekt. Daarin leek ze wel erg veel op Isadora Paradijsvogel.

Inmiddels is Wopke ingeburgerd bij het CDA en lopen Omtzigt en De Jonge er voor joker bij. Niks de tweede man op de eerste plaats bij de lijsttrekkersverkiezing. Omtzigt werd gewoon gepasseerd ten faveure van Wopke. En nog hartelijk bedankt voor het zuinige bossie tulpen. Typisch CDA. Geen cent teveel. Tot er weer een sponsor uitgeknepen moet worden. Dan is er altijd wel een oliebol die ff 1.2 miljoen schuift.

Wopke is de nieuwe koning in een iets te nerveus gesneden colbertje. Met die wat korte mouwen lijkt hij zomaar op de chef van een stoffig twee sterren pension. Wopke is geen leider. Wopke loopt rond bij het CDA alsof hij is verdwaald in een donker bos. Wopke hoort niet in de politiek. Maak hem Akela bij de Gooise Scouting. Samen een kampvuurtje maken en frambozen plukken met de welpen.

Wopke mist charisma. Wopke liegt ook niet en herinnert zich alles. Wopke is niet de juiste man op de juiste plek. Wopke zoek in hemelsnaam een functie elders voor het te laat is. Laat die CDA lapzwansen toch omvallen. Ren nu het nog kan Wopke. Ren verdomme die lange benen onder je kont vandaan.

Maar Wopke is trouw. Aan z’n partij en aan z’n vrouw. Een brave borst. Een pennenlikker die ijverig likt aan z’n CDA pen. Hij mag zich zelfs in een zoom-call met 350 gristenen omhoog likken. Daarbij deelt hij persoonlijke informatie over de gezondheidstoestand van Omtzigt. Wopke kraamt uit dat Pieter ziek is en in het gekkengesticht hoort. Man man man, wat een sneue vertoning. De gifbeker moest helemaal leeg.

Het grote probleem met politieke geloofspartijen is dat ze daar denken dat ze allemaal de Here Jezus zijn. Maar zelfs het jatten van mondkapjesmiljoenen betekent nog niet dat je over water kunt lopen. Dan ben je niets meer dan een stuk verdriet. Gewoon tuig van de richel. Sywert en het CDA zijn in ‘goed onderling overleg’ uit elkaar gegaan. Ik was met stomheid geslagen. Altijd maar weer die zalvende toon. Nooit eens zo’n klootzak er keihard uittrappen.

Welnee. Het CDA houdt liever een goed gesprek. Halleluja. En laat ik nou precies de juiste cadeautip hebben voor Wopke’s Vaderdag. Het is een ontbijtbord waarop staat; “342.472 voorkeurstemmen voor Pieter Omtzigt. Leve de democratie”Iedere ochtend bij Wopke’s beschuitje, Wopke’s bruine bolletje en Wopke’s gebakken eitje, krijgt hij de waarheid onder ogen. En vervolgens geen hap meer door z’n keel.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers