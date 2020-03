Column: Wraak

COLUMN – We staan aan de vooravond van een onheilspellende humanitaire ramp. Nederland kucht en kraakt.

Er is geen weg meer terug. Ook al liggen er 453 pakken toiletpapier in uw keldertje. En denk nou niet dat het op 6 april is afgelopen. In het gerenommeerde Britse medische vakblad BMJ wordt gesteld dat de COVID-19 uitbraak ongeveer een jaar zal duren. Dat wil zeggen tot het voorjaar van 2021. Vast fijne Kerstdagen.

Maar ook al hebben we straks allemaal het coronavirus, er zijn natuurlijk ook voordelen. De lucht wordt schoner, de files verdwijnen en Frans Timmermans zit in thuisquarantaine. Straks niet zeggen dat die quarantaine voorbij is. Frans wil namelijk 1000 miljard van de EU om het klimaat te redden. Maar kijk eens goed om je heen. De natuur is zelfreinigend. Alles wat rot en ziek is wordt opgeruimd. En nu is de mensheid aan de beurt. De natuur is boos. Ze neemt wraak voor alle rottigheid die wij haar aandoen.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers