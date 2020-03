Column: Yoga

COLUMN – “Amsterdam heeft het..” Zelfs een yogacursus voor illegalen. Ja, die kun je natuurlijk niet stijf als een plank de illegaliteit insturen.

Neem alleen al hun vluchtgedrag. Dat vereist lenigheid en concentratie. Daarom besteedde Amsterdam reeds 7 miljoen euro in 6 weken voor vertier en yogalessen. En dat terwijl de meesten van deze gelukzoekers al 5x per dag op een matje zitten.

Amsterdam is verworden tot een apenkermis. Op de apenrots zit baardaap Rutger Groot Wassink. Deze illegalenknuffelaar van Groen Links vindt; “Yoga heel belangrijk om iemand helpen op te krabbelen. Door yoga denkt een persoon beter na over z’n toekomstperspectief.” Manmanman, die Rutger glijdt eerdaags uit over z’n eigen bananenschil.

Het lerarentekort en de criminaliteitscijfers tellen blijkbaar opeens niet meer mee. Yoga is natuurlijk ook veel belangrijker. En de pot is nog niet leeg. Volgens Rutger is er dit jaar 12 miljoen begroot voor de goede zaak. Ach ach die Rutger. Grote mensapen hebben geen staart. Rutger gelukkig wel. Kan ie tenminste met de staart tussen de benen vertrekken.

Ik wil best een spoedcursus anatomie volgen om te onderzoeken waar de reset knop zit bij burgemeester Halsema. Aan haar manier van praten denk ik ergens dichtbij de keelchakra. Mensen mensen het is de waanzin ten top. Femke Halsema moet zelf maar eens op het matje worden geroepen. Yogalessen aanbieden aan wetsovertreders. Dat ruikt verre van fris. Dat ruikt naar strafbaar.

Nieuwsgierig geworden besloot ik me op te geven voor een proefles yoga bij mij in de buurt. Het zaaltje puilde uit van hockeyvrouwen met een cabrio, vrouwen in hun midlifecrisis en verveelde dames die de rosé zat zijn. Ik had mijn yogamatje naast die van een Amsterdammer gelegd. Hij heette Freddy en rook naar Heineken. Freddy en ik bleken de enige mannen. “Wat zie jij eruit”, lachte hij schor. Daar had hij wel een punt. Ik had een roze maillot geleend van m’n buurmeisje. Ik dacht er professioneel uit te zien maar had de uitstraling van een behaarde zuurstok.

De Tibetaanse klankschaal kondigde het begin aan van de les. We moesten allemaal op één been staan met de handen gevouwen. Freddy viel om. Een combinatie van gebrek aan evenwicht en drank. Daarna kwam de Butterfly Pose. Blijf liggen op de grond. Laat je voeten landen. Hielen tegen elkaar en knieën naar buiten. Handen boven je hoofd en houd je ellebogen vast. Zo bleven we een tijdje in stilte mediteren totdat Fred riep: “Het ruikt hier naar natte poes.”

Toen ik de volgende ochtend wakker werd voelde ik me alsof ik lag opgebaard. Ik strompelde snel naar beneden. Net op tijd om de grijsbak buiten te zetten. Er stopte een hockeyvrouw in haar cabrio. “Hé yogaboy, hoe gaat het met je chakra’s vroeg ze lachend. “Die zitten nog wat in de knoop”, probeerde ik gevat maar ze scheurde de straat al uit.

Op weg naar de voordeur vroeg ik me af hoe ze me zo snel had herkend. Toen ik de spiegel in de hal passeerde begreep ik het. Ik had m’n roze maillot nog aan.

Over de auteur

Deze column is geschreven door Ronny Lammers. Ronny schrijft elke zondag een spraakmakende column waarbij hij geen blad voor de mond neemt. Ronny is eigenaar/coach van ITP Institute Tennis Promotion en traint met zijn team alle niveau’s in het noorden van Nederland.

Foto: Ronny Lammers